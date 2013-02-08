حل مشکلات کنونی کشور نیازمند خرد جمعی است/ باید گرانی را بسرعت مهار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی روز جمعه در سفر یک روزه به استان قزوین با نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین دیدار و گفتگو کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بدو ورود به قزوین با حضور در گلزار شهدای شهر قزوین نسبت به شهدای انقلاب اسلامی و گلگون کفنان جنگ تحملی ادای احترام کرد.

رضایی سپس با حضور در امامزاده اسماعیل(ع) قزوین و شرکت در دعای ندبه با مردم قزوین دیدار و در محیطی دوستانه و صمیمی با آنها گفتگو کرد.

دشمنان امروز با فشاری که به ما آورده اند جشن گرفته اند

محسن رضایی در دیدار با آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین هم گفت: آیت الله باریک بین از پیش کسوتان روحانی و نیروهای وفادار به امام و انقلاب هستند که در دفاع مقدس نیز نقش مهمی ایفا کرده اند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در شرایط کنونی کشور به عقل و خرد جمعی نیازمند است و باید با تدبیر مسائل را حل کنیم.

رضایی بیان کرد: اگر مسئولان کشور عقل خود را بکار گیرند و خرد جمعی را بها دهند می توانیم موانع را از پیش رو برداریم اما متاسفانه در چهار سال اخیر نوعی بی خردی و بی تدبیری در کشور گسترش یافته که موجب آزار و اذیت مردم شده است.

وی افزود: مردم گله مند وضعیت موجود هستند و از گرانی و مشکلات اقتصادی در رنجند و اگر فکر می کردیم اینگونه نمی شد و این همه مشکل نداشتیم.

در این دیدار آیت الله باریک بین هم با تقدیر از خدمات سردار رضایی در دوران جنگ تحمیلی اظهارداشت: با مدیریت جنابعالی در دوران دفاع مقدس خدمات ارزشمندی در کشور انجام شد و امروز نیز از نیروهای ولایی و وفادار به امام محسوب می شوید.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: مردم از وضعیت گرانی های بی سابقه در رنجند و در آستانه سال جدید با مشکلات جدی روبرو هستند و قادر به تامین نیازهای خود نیستند که باید مسئولان در این زمینه اقدامی اساسی کنند.

آیت الله باریک بین تصریح کرد: در شرایطی که دشمن دنبال سوء استفاده از وضع موجود است باید کارها ساماندهی شود و مسئولان با تدبیر از گرانی بیش از حد جلوگیری کنند.

در حاشیه این سفر محسن رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برخی بداخلاقی های بوجود آمده در کشور گفت: مسئولان سیاسی کشور باید زندگی کردن با یکدیگر را یاد بگیرند زیرا هیچ کسی نیست که با دیگری اختلاف نداشته باشد اما اختلاف نظر به معنای این نیست که ما آرامش را در کشور بهم بریزیم.

حل مشکلات اقتصادی در اولویت است

وی افزود: باید آقایان آرامش را حفظ کرده و نصایح رهبری توجه کنند و بدانند کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به آرامش نیاز دارد زیرا هم دشمن و هم رقیب به حد کافی داریم و نباید خودمان کاری کنیم تا مردم و نظام و رهبر انقلاب اذیت شوند.

رضایی مهمترین نیاز جامعه امروز را حل مشکلات اقتصادی دانست و تصریح کرد: کشور درگیر مسائل اقتصادی است و باید گرانی را بسرعت کنترل و مهار و بیکاری کشور را حل کرد و سامان داد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا برای تحقق وحدت ملی در دولت آینده می توان جایی نیز به گروه های مختلف داد، گفت: دولت آینده باید یک دولت فراگیر باشد که همه اقوام و گروهها و نیروهای کارشناس و کارآمد را برای عبور از شرایط کنونی بکار بگیرد و مهم کارآمدی و وفاداری به نظام است لذا هر کس کارآمد باشد و وفاداری خود را ثابت کرده باید از آنها در دولت برای اداره کشور استفاده کنیم.

رضایی کنترل گرانی را از دیگر ضرورتهای کنونی دانست و تصریح کرد: باید گرانی را بسرعت مهار کرد ضمن اینکه لازم است نظم و انضباط مالی هم در کشور برقرار شود و مسئولان کشور و دیگران به این نظم مالی تن دهند و بودجه خود دولت نیز باید یک نظم و انضباط قوی در زمینه مالی داشته باشد.

رضایی در خصوص حضور در انتخابات ریاست جمهوری گفت: در مورد آمدنم و تیم انتخابی خود در روزهای آینده صحبت خواهم کرد.

وی در هنگام خروج از امامزاده اسماعیل قزوین در پاسخ به انتقاد یک زن سالخورده که از گرانیها بشدت شکوه داشت گفت: انتقاد شما را به رئیس جمهور منتقل می کنم و می گویم به جای پرداختن به مسائل دیگر به فکر معیشت مردم نیازمند باشد.

محسن رضایی همچنین عصر جمعه با نمانیدگان تشکل های کارگری استان هم دیدار و گفتگو کرد.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین عصر روز جمعه در مسجد المهدی شهرک مینودر با جمعی از مردم این شهرک دیدار و گفتگو کرد.