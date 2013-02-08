به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب کاشانی در گفتگویی که با سایت شورا آنلاین انجام داد اظهارات علی دایی در خصوص این که بر سر پاداش قهرمانی در جام حذفی با وی توافق کرده بود را مورد تایید قرار داد. متن این گفتگو به شرح زیر است:

* علی دایی در جریان شکایتش از باشگاه پرسپولیس می‌گوید برای پاداش قهرمانی در جام حذفی با حبیب کاشانی توافق کرده است. شما این موضوع را تایید می‌کنید؟

- بله. تایید می‌کنم. پاداش قهرمانی یک مساله کاملا مرسوم و معمول در دنیای فوتبال است و چیز غریبی نیست. کما اینکه ما در دوره آقای قطبی هم برای ایشان پاداش قهرمانی در نظر گرفته بودیم و پس از قهرمانی در لیگ برتر، این پاداش را پرداخت کردیم. در سال اولی هم که علی دایی به تیم ما اضافه شد، یک نیم فصل را مربیگری کرد و پرسپولیس قهرمان جام حذفی شد و این پاداش را برای او در نظر گرفتیم. بنابراین طبیعی است در فصل بعدی که از ابتدا تا انتهای مسابقات، تیم را هدایت کرده و طبعا زحمات زیادی را هم متحمل شده است، برای قهرمانی، پاداش خاص خود را در نظر بگیریم. این موضوع در قرارداد ما با ایشان هم قید شده و قابل کتمان نیست.



* میزان این پاداش چقدر بود؟

ما مبلغ 100 میلیون تومان را به عنوان پاداش قهرمانی در جام حذفی در نظر گرفتیم و این موضوع در قرارداد آقای دایی هم قید و برای ایشان ارسال شد. گرچه با وجود آنکه نسخه امضاء شده این قرارداد از سوی ایشان به دست ما نرسید، به صورت علی الحساب و بر اساس برآوردهای پیش‌بینی شده، مبلغی به عنوان دستمزد به ایشان پرداخت شد اما پرداخت مبلغ پاداش به دلیل بعضی مشکلات از جمله عدم پرداخت کامل تعهدات سازمان تربیت بدنی به باشگاه در آن زمان، محقق نشد. با این حال، اصل موضوع پاداش و مبلغ آن را نمی‌توان نادیده گرفت و آن را تایید می‌کنم.



* علی دایی از یک مبلغ 22 میلیون تومانی برای خرید لباس هم گفته است؟

- البته مبلغش را دقیق به خاطر ندارم اما درست می‌گویند. در یکی از اردوهای پیش از فصل، ارسال لباس از سوی شرکت آل اشپورت، با تاخیر مواجه شد که آقای دایی از طریق البسه شرکت خودشان مشکل را حل کردند و لباس‌ها را به اردو رساندند. بعد از آن، در چند نوبت از ایشان خواستیم فاکتور لباس‌ها را برای تسویه حساب به باشگاه برسانند که انصافا این مساله در کوران مسابقات، از اولویت‌های آقای دایی نبود و درباره‌اش اقدام نشد. به هر حال، فارغ از رقم دقیق موضوع مورد اشاره که در حال حاضر، درباره آن حضور ذهن ندارم، این موضوع هم از دیون باشگاه به ایشان است که باید پرداخت شود.



* پس از مسائلی که بین شما و علی دایی پیش آمد، علی دایی اخیرا گفته است من شاید در مورد مسایل فوتبالی با حبیب کاشانی به مشکل بخورم ولی در مورد حق و حقیقت او را قبول دارم و با او به مشکل نمی‌خورم؟

- در واقع بنده هنوز هم خیلی از موارد پیش آمده در آن مقطع زمانی را حاصل سوء تفاهم‌هایی می‌دانم که خیلی‌هایشان در فضای پر از تنش و سوءتفاهم آن زمان، از مسیر اصلی و حقیقی خود خارج شد. همچون گذشته، اعتقاد دارم که آقای دایی در واقع از سرمایه‌های فوتبال کشورمان هستند که در حوزه مربیگری هم توانایی‌های خاص خود را دارند. من معتقدم حتی در مسایل فوتبالی هم، فارغ از سوء تفاهم‌ها، با ایشان مشکلی نداریم. به هر حال بین بنده در جایگاه مدیریت و ایشان در جایگاه سرمربی، در آن مقطع، سوء تفاهم‌هایی شکل گرفت که من در همان مقطع زمانی هم تمایلی به دامن زدن به آنها نداشته و ندارم.