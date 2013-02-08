نکونام و کادر فنی تیم ملی در جایگاه ویژه/ دستیار دایی اخراج شد

به گزارش خبرنگار مهر، بازی دو تیم در چارچوب هفته بیست و پنجم لیگ برتر عصر امروز جمعه در حضور 18 هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه آزادی برگزار شد که حاشیه های آن به شرح زیر است:

* جواد نکونام، هافبک تیم استقلال و کاپیتان تیم ملی به دلیل این که در فهرست 18 نفره آبی ها قرار نداشت از جایگاه VIP بازی دو تیم را نظاره گر شد. کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی و دستیارانش نیز در کنار نکونام بازی استقلال با راه آهن را تماشا کردند.

* طرفداران استقلال در حین برگزاری دیدار دو تیم علیه کارلوس کی روش شعار دادند. آنها در دفاع از سیدمهدی رحمتی شعار می دادند: " کی روش یادت باشه، سید باید باشه"

* علی دایی سرمربی تیم راه آهن در این بازی مدام به داور مسابقه اعتراض می کرد. اعتراض های پیاپی دایی به سوژه حاضرین در ورزشگاه تبدیل شده بود.

* طرفداران استقلال در طول مسابقه علیه سعید شیرینی سرپرست تیم پرسپولیس شعار دادند.

* یکی از روزنامه های ورزشی که در چند روز پیش اقدام به انتشار عکس های درگیری حاشیه بازی تدارکاتی استقلال و پیکان کرده بود مورد انتقاد فراوان تماشاگران استقلال قرار گرفت.

* شعارها علیه عادل فردوسی پور به شکل گسترده ایی در حین برگزاری بازی دو تیم استقلال و راه آهن به گوش می رسید. طرفداران این تیم بی توجه به جریان دیدار هر پنج دقیقه یک بار علیه فردوسی پور شعار دادند!

* در دقایق پایانی این دیدار که اعتراض راه آهنی ها به داور شدیدتر از قبل شده بود، محسن ترکی با حضور در کنار زمین بهزاد غلامپور دستیار علی دایی را از روی نیمکت اخراج کرد.