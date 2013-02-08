20 درصد حبوبات کشور در لرستان تولید می شود/ رتبه نخست تولید بچه ماهی

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق طاهری مقدم ظهر جمعه در جلسه کارگروه استانی ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی در پلدختر افزود: در استان حدود سه میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می شود که در بسیاری از موارد احداث صنایع تبدیلی مرتبط با این محصولات جای سرمایه گذاری دارد.

وی با اشاره به تولید 65 هزار تن گوشت قرمز در استان و ضرورت ایجاد صنایع تکمیلی مرتبط با این بخش عنوان کرد: لرستان دارای 6.5 میلیون واحد دامی است که 30 درصد گوشت تولیدی در این بخش در داخل استان مصرف و مابقی به خارج استان و یا کشور صادر می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان گفت: همچنین استان لرستان با تولید 20 درصد حبوبات کشور نیازمند احداث صنایع تبدیلی است.

طاهری به قابلیتهای استان در حوزه شیلات اشاره کرد و بیان داشت: لرستان با تکثیر سالانه 120 میلیون قطعه بچه ماهی رتبه اول را در کشور دارد.

وی تصریح کرد: همچنین این استان رتبه دوم تولید ماهیان سردآبی و گرمابی را در بین استان های غیر ساحلی کشور دارد که این امر ضرورت ایجاد صنایع مرتبط با بخش شیلات در این استان را روشن می کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان به قابلیتهای استان در زمینه مراتع و جنگلها اشاره کرد و بیان داشت: لرستان دارای دو میلیون هکتار جنگل و مرتع و نزدیک به 250 گونه گیاه دارویی است.

طاهری همچنین به پتانسیلهای پلدختر در بخش کشاورزی اشاره کرد و یادآور شد: پلدختر نیز در زمینه تولید سبزی و صیفی نیاز به سرمایه گذاری دارد و همچنین توسعه صادرات انجیر تولیدی در شهرستان پلدختر نیازمند توجه ویژه و ایجاد صنایع فرآوری و بسته بندی است.