کمبود نقدینگی مشکل واحدهای تولیدی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی هادی چگنی ظهر جمعه در جلسه کارگروه استانی ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی در پلدختر افزود: عدم وجود زیر ساختها یکی از علت‌های عقب ماندگی های لرستان است که استاندار و مسئولان استانی برای ساختن زیرساخت‌ها شبانه روز در حال کار وتلاش هستند.

وی همچنین به دیگر چالشهای پیش روی تولید اشاره کرد و گفت: یکی از علت‌های عدم سرمایه‌گذاری در استان به ضعف مالی بانک‌ها و نبود سرمایه در گردش برمی گردد.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان به جلسات مستمر مسئولان استان به ویژه استاندار لرستان با تولید کننده ها و صنعتگران استان اشاره کرد و بیان داشت: در این جلسات برای رفع مشکلات این واحدها گامهای موثری برداشته شده است.

سیمان پلدختر در صورت تخصیص اعتبار جان تازه ای می گیرد

فرماندار پلدختر نیز در این جلسه به وضعیت صنایع این شهرستان پرداخت و گفت: پلدختر با وجود معادن مختلف و پتاسیل‌های فراوان کشاورزی و دامپروری هنوز از لحاظ صنعتی و ایجاد صنایع تبدیلی پیشرفت خوبی نداشته است.

فریدون رشیدی گفت: پالایشگاه پلدختر یکی از مصوبات خوب دولت بود که متاسفانه به دلیل اشکالات وارد شده از سوی سازمان محیط زیست هنوز مجوز اجرای آن صادر نشده است.

وی همچنین از اختصاص اعتبار ارزی 52 میلیون یورویی به کارخانه سیمان پلدختر خبر داد و گفت: این پروژه با پیشرفت فیزیکی 30 درصدی در صورت تزریق اعتبارات جدید جان تازه می‌گیرد.

سه گزینه جایگزینی طرح فولاد پلدختر

رشیدی با بیان اینکه کارخانه‌‌های سیمان، گچ و آجر ماسه آهکی پلدختر دارای مشکلات اقتصادی هستند که در صورت حل مشکلات آنها بیکاری در شهرستان پلدختر کاهش یافته و در رونق و توسعه پلدختر نقش بسزایی دارد.

فرماندار پلدختر همچنین از بلاتکلیفی کارخانه فولاد پلدختر که از مصوبات دور سوم دولت است گلایه کرد و گفت: برای جایگزینی طرح فولاد پلدختر سه گزینه مطرح است که پس از بررسی طرح جایگزین معرفی می‌شود.