به گزارش خبرنگار مهر، نشست پرسش و پاسخ فیلم "فرزند چهارم" با حضور وحید موسائیان نویسنده و کارگردان، مهتاب کرامتی، مهدی هاشمی، حسین محب اهری بازیگران، آزیتا موگویی مدیر تولید، سودابه خسروی طراح گریم، فریدون شهبازیان آهنگساز در برج میلاد برگزار شد.

در این نشست وحید موسائیان نویسنده و کارگردان "فرزند چهارم" گفت: امیدوارم ارتباط خوبی با فیلم برقرار کرده باشید. سال گذشته در اوج قحطی سومالی به من ساخت یک مستند درباره پیشنهاد شد و به همین دلیل سفر به پایتخت این کشور داشتم و در همان جا ایده این فیلم سینمایی شکل گرفت.

وی افزود: سومالی یک دولت واحد ندارد، تمامی استان های این کشور تجزیه شده اند و به همین دلیل در مرحله اول چنین کاری خیلی سخت بود. من تردید داشتم که آیا می توان در چنین شرایطی فیلم ساخت؟

موسائیان ادامه داد: مرز سومالی ناامن است و گروهک های تروریستی مدام در حال خرابکاری هستند به همین دلیل در همان ابتدا با تردید به عواملم شرایط را توضیح دادم. از طرف دیگر شیوع بیماری، نداشتن امکان اسکان و نبود آب آشامیدنی سالم از دیگر شرایط سخت این کشور است. اما از همه عوامل برای تحمل این شرایط تشکر می کنم.

این کارگردان در مورد بودجه "فرزند چهارم" گفت: از همان ابتدا جوسازی علیه فیلم از سر ناآگاهی پیش آمد. همچنین افرادی با بنیاد سینمایی فارابی مشکل داشتند به همین دلیل با اعلام رقم هایی قصد تخریب فیلم را داشتند.

وی تاکید کرد: فخر ما در این پروژه به موضوعی است که مطرح می کنیم. همکاران من در این فیلم کمترین دستمزدهای خود را گرفتند. بودجه "فرزند چهارم" یک میلیارد و 600 میلیون تومان بود. ما با همین رقم اندک کار کردیم. در صورتی که تمامی اردوگاهی که در فیلم می بینید، خودمان ساختیم.

موسائیان ادامه داد: اگر بی طرفانه به فیلم نگاه می شد شاید این برخوردها از طرف اعضای هیات انتخاب با فرزند چهارم صورت نمی گرفت که این دوستان از آن به عنوان یک فیلم بی کیفیت یاد کنند. در صورتی که من مطمئنم این حرف ها برگرفته از همین شایعات بوده است.

در ادامه آزیتا موگویی مدیر تولید پروژه عنوان کرد: کار در خارج از کشور آن هم در آفریقا و کنیا که صنعت سینما وجود ندارد بسیار سخت است. ما در سه کشور ایران، کنیا و سومالی فیلمبرداری را انجام دادیم. ما در آن شرایط چندین بار تهدید شدیم، هواپیمای مان سقوط کرد و.. اما حالا برای ما مهم است این فیلم چه تاثیری روی مخاطب می گذارد.

مهدی هاشمی بازیگر "فرزند چهارم" افزود: من، موسائیان را از سال های قبل می شناختم. وقتی که مستند می ساخت همیشه معتقد بودم که کارش را خوب بلد است. فیلمنامه "فرزند چهارم" که به من پیشنهاد شد احساس کردم با یک متن خوب روبرو شدم که داستان آن هم در آفریقا می گذرد.

وی ادامه داد: وقتی با موسائیان از نزدیک برخورد کردم احساس کردم بسیار فرد نازنینی است. او یک کارگردان بی نظیر است که من حتی یاد ندارم سر یکی از عوامل فیلمش فریاد زده باشد. در زمانم کارگردانی چالاکی خاصی در او وجود دارد. خوشحالم این فیلم ساخته شد من "فرزند چهارم" را دوست دارم. این فیلم با لوندی خاصی خیلی روان قصه خود را بیان می کند. البته در حال حاضر فیلم از من جدا شده و زندگی خود را ادامه می دهد و حالا نظر منتقدان مهم است.

وی در ادامه عنوان کرد: در این پروژه من با گروه بسیار خوبی همکاری می کردم خصوصاً مهتاب کرامتی که با صبر و آرامش خود مدام تلاش می کرد تا به خوبی کار خود را ادامه دهد. اگر آرامش در این فیلم دیده می شود به خاطر حضور این دوستان است. "فرزند چهارم" به لحاظ پشت صحنه‌اش یکی از بهترین خاطرات زندگی حرفه ای من را رقم زد.

مهتاب کرامتی دیگر بازیگر این فیلم نیز افزود: یکی از امتیازات این فیلم برای من وجه مستند آن و پیشینه و سبقه کارگردان است. البته من با فیلمنامه خوبی روبرو شدم که به روحیه من نیز بسیار نزدیک بود. من هم مثل شما تا امروز این فیلم را ندیده بودم و خیلی هم نگران بودم اما احساس می کنم فیلم بسیار روانی است.

وی ادامه داد: دیدن سومالی به جای جذابیت بسیار ترس داشت ما مدام فکر می کردیم که آیا سالم بر می گردیم؟ اما به نظر من نتیجه فیلم خوب شده است. ترجیح می دادم برای دیدن آفریقا خودم به تنهایی سفر کنم تا مناطق بهتری از این کشور را ببینم اما در زمان فیلمبرداری با توجه به شرایط موجود این کشور اتفاقات عجیبی برای ما افتاد.

کرامتی با اشاره به شرایط تولید "فرزند چهارم" گفت: یکی از لوکیشن های اصلی ما نزدیک مرز سومالی بود. گروهک الشباب در آنجا حضور داشتند و ما باید با بادیگارد همه جا می رفتیم. اما دوستان در پروژه با امکانات موجود توانستند از ما حمایت کنند.

در ادامه حسین محب اهری افزود: با اینکه نقش من بسیار کوتاه بود و شاید آن را دوست نداشتم اما این ارتباطی که قرار بود بین ما و مردم آفریقا شکل بگیرد برایم جذاب بود به همین دلیل حضور در این پروژه را پذیرفتم.

وی همچنین در ادامه به ذکر یک خاطره درباره شناخت مردم آن کشور از ایرانیان کرد.

سودابه خسروی طراح گریم "فرزند چهارم" افزود: یکی از مشکلات ما در کار گریم، آب و هوای بد آن منطقه بود. از یک طرف ما باید محب اهری را مدام سیاه می کردیم و با توجه به شرایط آب و هوایی او عرق می کرد و این گریم پاک می شد به همین دلیل شاید خیلی اذیت شد.

موسائیان تاکید کرد: اگر حمایت بنیاد فارابی نبود این فیلم ساخته نمی شد. در نوسان قیمت دلار میرعلایی مدیر عامل بنیاد بسیار برای پیشبرد این پروژه کمک کرد. قصد ما ساخت یک فیلم تبلیغاتی نبود می خواستیم بستری فراهم آوریم تا تلاش ایرانیان برای رفع مشکلات مردم این کشور را نمایش دهیم.

وی افزود: یکی از درآمدهای نیروهای شبه نظامی در کنیا گروگان گیری است. به همین دلیل در این ارتباط ما مدام احساس خطر می کردیم. احساس می کردم برای این قصه ای که در نظر گرفتم نباید بیشتر از این به دلایل مشکلات مردم سومالی اشاره می کردم.

در ادامه این کارگردان درباره سکانس شیر دادن به بچه گفت: در این ارتباط ما با متخصصان زیادی صحبت کردیم. چند بار در فیلم تاکید می شود شخصیت رویا بچه کوچکی داشت که آن را از دست داده است به همین دلیل تا دو سال می تواند به بچه شیر دهد. همچنین دیالوگ مهم مهدی هاشمی در این سکانس به تفهیم این موضوع کمک می کند.

در پایان فریدون شهبازیان آهنگساز "فرزند چهارم"گفت: در ابتدا و انتهای این فیلم یک ترانه با نام مادر آفریقایی شنیده می شود که یکی از آوای معروف این کشور است. من چون زیاد به این موسیقی گوش می دادم خودم آن را پیدا کردم و پیشنهاد دادم. خوشبختانه امروز به لحاظ صدا و موسیقی در شرایط خوبی به نمایش در آمد.

حاشیه:

* سوالات زیادی درباره بودجه فیلم از طرف خبرنگاران مطرح شد که شهیدی فرد هیچکدام از آنها را نخواند و فقط اشاره ای گذرا کرد.

* در توضیح یک سکانس گلاب آدینه بازیگر قدیمی سینما و تئاتر و همسر مهدی هاشمی نیز توضیحاتی از میان جمع عنوان کرد.

* وحید موسائیان در میان صحبت های خود از صبوری و همراهی حامد بهداد که امروز در این نشست حضور نداشت نیز یاد کرد.