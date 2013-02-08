  1. بین الملل
۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۳۷

کاخ سفید به دخالت آمریکا در امور کشورهای آسیا- اقیانوسیه اذعان کرد

کاخ سفید به دخالت آمریکا در امور کشورهای آسیا- اقیانوسیه اذعان کرد

سخنگوی کاخ سفید با اذعان به دخالت واشنگتن در منطقه آسیا- اقیانوسیه، خواستار دستیابی به راه حل مسالمت آمیز برای پایان دادن به تنشها در این منطقه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پی تی آی، همزمان با افزایش تنشها میان چین و ژاپن بر سر مالکیت جزایر مورد مناقشه، جی کارنی در ادامه اظهارات مداخله جویانه خود خواستار یافتن یک راه حل مسالمت آمیز برای پایان دادن به تنشها در منطقه آسیا- اقیانوسیه شد.

کارنی در ادامه با اذعان به دخالتهای آمریکا در منطقه از همکاری آمریکا با متحدانش برای نظارت بر آنچه وضعیت ثبات و امنیت در منطقه خواند، خبر داد.

پس از ورود دو فروند ناو گشت زنی و تجسس چینی به آبهای جزایر مورد مناقشه با ژاپن، توکیو سفیر چین را در اعتراض به این اقدام فراخواند. جزایر مورد مناقشه چین و ژاپن در دریای چین شرقی در اختیار ژاپن است.

کد مطلب 1812139

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