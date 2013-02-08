کاخ سفید به دخالت آمریکا در امور کشورهای آسیا- اقیانوسیه اذعان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پی تی آی، همزمان با افزایش تنشها میان چین و ژاپن بر سر مالکیت جزایر مورد مناقشه، جی کارنی در ادامه اظهارات مداخله جویانه خود خواستار یافتن یک راه حل مسالمت آمیز برای پایان دادن به تنشها در منطقه آسیا- اقیانوسیه شد.

کارنی در ادامه با اذعان به دخالتهای آمریکا در منطقه از همکاری آمریکا با متحدانش برای نظارت بر آنچه وضعیت ثبات و امنیت در منطقه خواند، خبر داد.

پس از ورود دو فروند ناو گشت زنی و تجسس چینی به آبهای جزایر مورد مناقشه با ژاپن، توکیو سفیر چین را در اعتراض به این اقدام فراخواند. جزایر مورد مناقشه چین و ژاپن در دریای چین شرقی در اختیار ژاپن است.