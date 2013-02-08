  1. بین الملل
۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹:۱۹

طبق آخرین نظرسنجی ها؛

رئیس جمهوری اکوادور در انتخابات آتی به پیروزی می رسد

رئیس جمهوری اکوادور در انتخابات آتی به پیروزی می رسد

آخرین نظرسنجی ها از شانس بالای رئیس جمهوری اکوادور برای غلبه بر دیگر رقبای خود در انتخابات ریاست جمهوری 17 فوریه حکایت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد بولتن، آخرین نظرسنجی ها حکایت از غلبه رافائل کوره‌ آ رئیس جمهوری اکوادور بر دیگر رقبای خود در انتخابات ریاست جمهوری 17 فوریه (29 بهمن) دارد.  

بر اساس آخرین نظرسنجی ها، میزان محبوبیت رئیس جمهوری اکوادور در زمان فعالیت وی با توجه به ساخت مدارس، بیمارستان و جاده، بالای 50 درصد باقی مانده است.

بر این اساس رئیس جمهوری اکوادور در انتخابات، 62 تا 66 درصد آرا را از آن خود می کند، این درحالیست که "گیلرمو لاسو" رقیب انتخاباتی وی موفق به کسب 9 تا 15 درصد آرا می شود.

کد مطلب 1812141

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