به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار جمعه شب پس از پیروزی تیمش مقابل نفت آبادان در چارچوب رقابت‌های هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور با اشاره به شرایط این بازی اظهار داشت: باید بگویم من از نتیجه راضی ام اما از نحوه بازی بازیکنان رضایت ندارم چون آنها از شانس‌های متعدد خود را استفاده نکردند و تعداد موقعیت‌ها با تعداد گل‌ها تناسب نداشت.

وی ادامه داد: بازیکنان ما در 15 دقیقه آخر بیش از حد از خودشان راضی بودند و فکر کردند بازی تمام شده است و به همین دلیل تیم نفت در این دقایق موقعیت‌هایی ایجاد کرد که ما در آنالیز بعد از بازی قطعا به آنها تذکرات لازم را خواهیم داد و همه دیدند که موقعیت‌های نفت در 15 دقیقه آخر بود.

سرمربی سپاهان در مورد تعویض‌هایش در این مسابقه بیان داشن: من تعویض‌هایی با توجه به شرایط بازی انجام دادم و فکر می‌کردم بازیکنی نظیر مهدی جعفرپور بهتر بازی می‌کند اما آنها انتظار این بازی را از او نداشتم ضمن اینکه سایر بازیکنان تعویضی نیست انتظارات من را برآورده نکردند. محرم را نیز برای حفظ سلامتش تعویض کردم چون او را برای بازی‌های آینده احتیاج داریم.

وی در مورد انتخاب تیمش به عنوان بهترین تیم قرن ایران اضافه کرد: سپاهان شایسته کسب عنوان بهترین تیم قرن ایران است چون چه امسال و چه فصل قبل در کورس قهرمانی بوده و در آسیا بازی‌های خوبی از خود ارائه کرده و این باعث افتخار ماست.

سپاهان عصر امروز در دیدار با نفت آبادان در چارچوب رقابت‌های هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به پیروزی قاطع 3 بر صفر رسید.