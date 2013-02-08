مراسم ختم خواهر علی دوستی مهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که از ساعت 16:30 تا 18 در حسینیه بنی فاطمه تهران برگزار شد علی کفاشیان، مهدی تاج، مهدی محمد نبی، عزیزالله محمدی، مسئولان بخش‌های مختلف فدراسیون فوتبال حضور یافتند .همچنین بسیاری از بازیکنان تیم نوجوانان، اعضای کادر فنی تیم های مختلف پایه و چهره هایی همچون مایلی کهن و پرویز مظلومی نیز در مراسم ختم خواهر علی دوستی مهر شرکت داشتند.

کیومرث هاشمی، بهرام افشار زاده و برخی از مسئولان کشوری و لشگری از حاضران در این مراسم بودند. البته محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم گرچه در این مراسم شرکت نکرد اما پیام تسلیت و همدردی خود را برای خانواده دوستی مهر ارسال کرد.

مارکار آقاجانیان و امید نمازی هم به نمایندگی از کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران در این مراسم شرکت و به خانواده دوستی مهر تسلیت گفتند.

خبرگزاری این مصیبت را به علی دوستی مهر سرمربی با اخلاق تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران تسلیت گفته و برای آن مرحومه از درگاه ایزد منان بهشت برین را مسئلت دارد.