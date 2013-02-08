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۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۵۶

فیروزی پس از شکست نفت:

بازیکنان نفت مقابل سپاهان تمرکز نداشتند/ خودمان موقعیت دادیم

بازیکنان نفت مقابل سپاهان تمرکز نداشتند/ خودمان موقعیت دادیم

اصفهان – خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال نفت آبادان پس از شکست تیمش مقابل سپاهان گفت: به نظرم بازیکنان نفت مقابل سپاهان تمرکز نداشتند و در این بازی خودمان موقعیت دادیم که باعث شکست ما شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی فیروزی پس از شکست سه بر صفر تیمش مقابل سپاهان اصفهان در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به شرایط این مسابقه اظهار داشت: با نهایت احترامی که برای سپاهان قائلم، ما به علت موقعیت‌سوزی‌های بسیار خود به سپاهانی‌ها موقعیت دادیم.

وی ادامه داد: ما در مرکز زمین توپ از دست می‌دادیم و اینها برای سپاهان موقعیت ایجاد می‌کرد و سپاهان تیمی نیست که از موقعیت‌هایش استفاده نکند. به نظرم این تفاوت ما و سپاهان است که آنها از موقعیت‌هایشان نهایت استفاده را می‌کنند و ما این کار را نمی‌کنیم.

سرمربی نفت ادامه داد: استرس زیاد باعث شد که بازیکنان ما نتوانند در این مسابقه تاکتیک خود را پیاده کنند؛ به هر حال در فوتبال باید متفکرانه بازی کنیم و ما امروز تمرکز لازم را نداشتیم اما با این وجود باید بگویم کمتر تیمی بوده که در اصفهان سپاهان را اینقدر تحت فشار قرار داده است.

وی بیان داشت: ما در نیمه دوم چند موقعیت مسلم گلزنی را از دست دادیم اما متاسفانه در پایان فصل به خوب بازی کردن نمره نمی‌دهند و ما باید امتیاز به دست بیاوریم تا در لیگ بمانیم.

فیروزی ادامه داد: بچه‌ها تحت فشارند و اگر یکی دو برد بیاورند از لحاظ روحی کارشان بهتر می‌شود؛ مشکل ما این است که در ضربات آخر دقت نمی‌کنیم.

وی در مورد بهترین بازیکن مسابقه تصریح کرد: من در فوتبال بازیکنان شاخص فوتبال را قبول ندارم و همانطور که می‌بینید سپاهان مجموعه تیمی‌اش خوب بازی می‌کند و به همین دلیل این تیم نتیجه می‌گیرد.

سرمربی نفت آبادان در مورد نقاط ضعف سپاهان برای مسابقات لیگ قهرمانان آسیا اضافه کرد: کوچک‌تر از آنم که در مورد نقاط ضعف سپاهان صحبت کنم اما آنها باید مقابل تیم‌هایی که سرعتی و بازی روی زمین می‌کنند حواسشان بیشتر باشد.

سپاهان عصر امروز در دیدار با نفت آبادان در چارچوب رقابت‌های هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به پیروزی قاطع 3 بر صفر رسید.

کد مطلب 1812145

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