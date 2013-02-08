سه جام معتبر آسیایی و جهانی پیش روی کاراته کاهای قم قرار دارد

علیرضا برخورداری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به نزدیک بودن به زمان برگزاری مسابقات کاراته قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی، ما نیز در استان قم رقابت های گزینشی تیم های منتخب استان را برگزار کردیم.



وی یادآور شد: رقابت های کاراته قهرمانی کشور به منظور شناخت ترکیب تیم های ملی نوجوانان، امید و بزرگسالان برای حضور در مسابقات سال 2013 کاراته قهرمانی آسیا و جهان و همچنین پیکارهای کاراته بازی های کشورهای اسلامی به انجام می رسد.



دبیر هیئت کاراته استان قم تصریح کرد: طبیعی است که قم به عنوان یکی از استان های همیشه مطرح و مدعی در کاراته کشور، در این رقابت ها حضور گسترده ای دارد و صد در صد به دنبال کسب بهترین عناوین و جایگاه در اوزان مختلف و همچنین رده بندی بخش تیمی است.



وی بیان داشت: ما همواره برای اعزام تیم های مختلف کاراته استان قم به رقابت های لیگ و همچنین پیکارهای قهرمانی کشور مسابقات گزینشی را مهمترین ملاک انتخاب آماده ترین کاراته کاها برای عضویت در تیم های منتخب استان قرار می دهیم.



برخورداری اضافه کرد: به همین منظور رقابت های انتخابی کاراته استان قم از اوایل بهمن ماه به صورت جداگانه در تمام رده های سنی در خانه کاراته مجموعه ورزشی راحله منطقه نیروگاه قم برگزار شد و اکنون برترین های آن رقابت ها آماده حضور در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی هستند.



وی ابراز داشت: این در حالی است که از سوی فدراسیون کاراته برنامه زمانبندی و برگزاری مسابقات کاراته قهرمانی کشور اعلام شد و بر اساس این برنامه، مسابقات قهرمانی کشور کاراته قرار است طی روزهای 25 تا 27 بهمن ماه به میزبانی اراک برگزار شود.



دبیر هیئت کاراته استان قم با بیان اینکه این مسابقات در سالن پنجم مرداد اراک برگزار می شود، افزود: کاراته کاهای قمی در حالی در این رقابت‌ها شرکت می‌کنند که مسابقات با جدال چهره‌های شاخص کشور از سطح بسیار بالایی برخوردار است و در پایان این رقابت‌ها نفرات برتر اوزان مختلف به اردوی آماده سازی تیم های ملی دعوت می‌شوند.



وی یادآور شد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته ابتدا کاراته کاهای رده سنی بزرگسالان در روز چهارشنبه بیست و پنجم بهمن رقابت می کنند، سپس جدال کاراته کاهای امید و بعد از آن مسابقات مدعیان نوجوان به انجام خواهد رسید.