۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹:۰۰

چرخابی پس از پیروزی سپاهان:

گردان مزد تمریناتش را گرفت/ مشکلات گلزنی جالوویچ

اصفهان - خبرگزاری مهر: پیشکسوت فوتبال اصفهان گفت: به نظرم شهاب گردان تمرینات خوبی را پشت سر گذاشت و در بازی با نفت مزد زحماتش را گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین چرخابی در برنامه دیدار برتر با اشاره به روند بازی تیم صنعت نفت آبادان در این مسابقه اظهار داشت: باید بگویم صنعت نفت با این روند به جایی نمی‌رسد چراکه هرچند در این بازی سپاهان فوق‌‌العاده خوب بازی کرد و هم از کناره ها و هم از عمق عملکرد خوبی داشت اما صنعت اصلا عملکرد خوبی از خود به نمایش نگذاشت.

وی ادامه داد: دفاع تیمی صنعت نفت صفر است و با وجود اینکه این تیم با سیستم 4-3-2-1 که یک سیستم دفاعی است، بازی می‌کند اما متاسفانه دفاع این تیم اصلا خوب نیست و هافبک‌ها بعد از حمله باز نمی‌گردند. به عنوان مثال در صحنه پاس محرم نویدکیا، بازیکن سپاهان در نیمه نخست بازی که توسط جهان عالیان تبدیل به گل شد، غلامی، جهان‌عالیان و جالوویچ می‌توانستند گل بزنند و چند دقیقه بعد هم جالوویچ یک موقعیت گل داشت که نتوانست کار کند.

سرمربی سابق سپاهان بیان داشت: صنعت نفت روند خوبی ندارد و به نظرم بازیکنان این تیم فقط به توپ توجه می‌کنند و به نقاط کور توجهی ندارد، به نظرم دفاع متمرکز خوب است که صنعت این مسئله را ندارد.

وی در مورد عملکرد دروازه‌بان سپاهان در این مسابقه بیان داشت: شهاب گردان آمادگی خوبی دارد و به نظرم او در این چند هفته اخیر مزد تمریناتش را گرفت و با سپاهان دوباره به تیم ملی دعوت شد. مطمئنم او تمرینات زیادی انجام داده که به این شرایط رسیده است.

چرخابی در مورد موقعیت‌سوزی بازیکنان سپاهان بیان داشت: به نظرم اگر جالوویچ اینگونه ادامه دهد، سپاهان در بازی‌های سخت مشکل پیدا می‌کند چون بازیکن وقتی احساس کند نمی‌تواند گل بزند، با مشکل گلزنی دست و پنجه نرم خواهد کرد.

