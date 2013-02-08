گردان مزد تمریناتش را گرفت/ مشکلات گلزنی جالوویچ

به گزارش خبرنگار مهر، حسین چرخابی در برنامه دیدار برتر با اشاره به روند بازی تیم صنعت نفت آبادان در این مسابقه اظهار داشت: باید بگویم صنعت نفت با این روند به جایی نمی‌رسد چراکه هرچند در این بازی سپاهان فوق‌‌العاده خوب بازی کرد و هم از کناره ها و هم از عمق عملکرد خوبی داشت اما صنعت اصلا عملکرد خوبی از خود به نمایش نگذاشت.

وی ادامه داد: دفاع تیمی صنعت نفت صفر است و با وجود اینکه این تیم با سیستم 4-3-2-1 که یک سیستم دفاعی است، بازی می‌کند اما متاسفانه دفاع این تیم اصلا خوب نیست و هافبک‌ها بعد از حمله باز نمی‌گردند. به عنوان مثال در صحنه پاس محرم نویدکیا، بازیکن سپاهان در نیمه نخست بازی که توسط جهان عالیان تبدیل به گل شد، غلامی، جهان‌عالیان و جالوویچ می‌توانستند گل بزنند و چند دقیقه بعد هم جالوویچ یک موقعیت گل داشت که نتوانست کار کند .

سرمربی سابق سپاهان بیان داشت: صنعت نفت روند خوبی ندارد و به نظرم بازیکنان این تیم فقط به توپ توجه می‌کنند و به نقاط کور توجهی ندارد، به نظرم دفاع متمرکز خوب است که صنعت این مسئله را ندارد.

وی در مورد عملکرد دروازه‌بان سپاهان در این مسابقه بیان داشت: شهاب گردان آمادگی خوبی دارد و به نظرم او در این چند هفته اخیر مزد تمریناتش را گرفت و با سپاهان دوباره به تیم ملی دعوت شد. مطمئنم او تمرینات زیادی انجام داده که به این شرایط رسیده است.

چرخابی در مورد موقعیت‌سوزی بازیکنان سپاهان بیان داشت: به نظرم اگر جالوویچ اینگونه ادامه دهد، سپاهان در بازی‌های سخت مشکل پیدا می‌کند چون بازیکن وقتی احساس کند نمی‌تواند گل بزند، با مشکل گلزنی دست و پنجه نرم خواهد کرد.