آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، وجیه ا... چشمه‌سری پزشک تیم فوتبال پرسپولیس امروز جمعه ضمن اشاره به آخرین وضعیت بازیکنان مصدوم این تیم افزود: مهدی مهدوی‌کیا در تمرین عصر امروز به علت اسپاسم از ناحیه عضله کمر نتوانست به تمرین ادامه دهد. مهدوی‌کیا قبلا نیز این مشکل را داشت که امروز این اسپاسم مانع از ادامه تمرین او شد که امیدواریم مشکل خاصی نباشد.

وی افزود: علی کریمی به تمرینات منظم فیزتراپی خود ادامه می‌دهد و دویدن در خط مستقیم را چند روزی است که آغاز کرده و امیدواریم که بتوانیم با بررسی همه جانبه دویدن‌های چرخشی را هم در موقعیت مناسب به تمرینات وی اضافه کنیم.



پزشک تیم فوتبال پرسپولیس در مورد وضعیت معدنچی نیز گفت: مهرزاد از ناحیه MCL دچار کشیدگی جزیی شده که تمرینات فیزیوتراپی وی نیز به شکلی هدفمند و منظم همه روزه انجام می‌شود.