منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هوای کرج هم اکنون صاف و دمای آن 15 درجه سانتیگراد و سرعت باد 4 متر بر ثانیه و از سمت غرب است.

وی ادامه داد: طی 24 ساعت آینده هوای کرج گرمتر می شود و پیش بینی می شود که هوا صاف گاهی با وزش باد و بیشینه دما 16 درجه سانتیگراد و کمینه دما 5 درجه سانتیگراد خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان البرز افزود: هوای هشتگرد هم اکنون صاف و دمای آن 10 درجه سانتیگراد و سرعت باد 2 متر بر ثانیه و از سمت جنوب غرب است.

رحمانیان تصریح کرد: هوای هشتگرد طی 24 ساعت آینده صاف گاهی با وزش باد بیشینه دما 12 و کمینه دما 5 درجه سانتیگراد خواهد بود.

وی گفت: هوای طالقان نیز کمی ابری و دمای آن 10 درجه سانتیگراد و سرعت باد دو متر بر ثانیه و از سمت جنوب است.

مدیر کل هواشناسی استان البرز افزود: هوای طالقان طی 24 ساعت آینده صاف گاهی با وزش باد همراه خواهد بود که بیشینه دما 10 و کمینه دما صفر درجه سانتیگراد خواهد بود.