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۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹:۱۱

تقدیر از لرستانیها برای استقبال از جشنواره خنیاگران

تقدیر از لرستانیها برای استقبال از جشنواره خنیاگران

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل مرکز موسیقی حوزه هنری کشور از استقبال مردم استان از جشنواره سراسری خنیاگران انقلاب اسلامی تقدیر کرد.

پیروز ارجمند در گفتگو با خبرنگار مهر در پایان برگزاری سومین جشنواره خنیاگران انقلاب از استقبال باشکوه مردم و هنرمندان لرستانی از این جشنواره تقدیر کرد و اظهار داشت: استقبال پرشکوه مردم لرستان از جشنواره جای خوشحالی دارد و باعث افتخار است.

وی با بیان اینکه استقبال مردم لرستان از جشنواره خنیاگران انقلاب بیش از انتظار بود، گفت: هنرمندان با تشویقها و استقبالهای گرم مردمی زنده هستند،  حضور مردم لرستان در استقبال از جشنواره جای تقدیر ویژه دارد.

مدیر کل مرکز موسیقی حوزه هنری کشور با اشاره به رضایت گروههای هنری شرکت کننده از استقبال مردم استان از جشنواره گفت: هنرمندان گروه"هرا" برای تقدیر از مردم لرستان به خاطر مهمان نوازی شان در جشنواره سال گذشته یک اثر ویژه را ساخته و در این جشنواره به لرستانیها هدیه کردند.

ارجمند با بیان اینکه برنامه ریزی برای برگزاری مطلوب تر چهارمین جشنواره سراسری خنیاگران انقلاب در دستور کار قرار دارد، گفت: احتمال برگزاری چهارمین دوره از این جشنواره در یک فضای باز در سال آینده وجود دارد تا هنرمندان و مردم بتوانند در یک فضای طبیعی از موسیقی استفاده کنند.

کد مطلب 1812151

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