برتری ذوب آهن اصفهان، فیروز قزوین و صنعت نفت آبادان

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سابت فدراسیون جانبازان و معلولان، در ادامه رقابت های هفته چهارم لیگ برتر والیبال نشسته تیم ذوب آهن اصفهان با نتیجه 3 بر 2 برابر میزبان خود صنعت نفت آبادان به برتری دست یافت و در گچساران نیز تیم این شهر با نتیجه 3 بر یک مقابل فیروز قزوین تن به شکست داد.

در سومین و آخرین دیدار این هفته که بعدازظهر جمعه در آبادان برگزار شد، تیم های صنعت نفت آبادان و فیروز قزوین رو در روی هم قرار گرفتند که این بار تیم آبادانی با نتیجه 3 بر یک برنده شد. دیدارهای هفته پنجم از دور برگشت لیگ برتر والیبال نشسته روز 26 بهمن ماه در شهرهای قزوین، فولاد شهر و گچساران برگزار خواهد شد.

