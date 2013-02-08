  1. ورزش
۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۵۹

لیگ برتر والیبال نشسته/

برتری ذوب آهن اصفهان، فیروز قزوین و صنعت نفت آبادان

برتری ذوب آهن اصفهان، فیروز قزوین و صنعت نفت آبادان

هفته چهارم رقابت های دور برگشت لیگ برتر والیبال نشسته با برگزاری سه دیدار در شهرهای گچساران و آبادان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سابت فدراسیون جانبازان و معلولان، در ادامه رقابت های هفته چهارم لیگ برتر والیبال نشسته تیم ذوب آهن اصفهان با نتیجه 3 بر 2 برابر میزبان خود صنعت نفت آبادان به برتری دست یافت و در گچساران نیز تیم این شهر با نتیجه 3 بر یک مقابل فیروز قزوین تن به شکست داد. 

در سومین و آخرین دیدار این هفته که بعدازظهر جمعه در آبادان برگزار شد، تیم های صنعت نفت آبادان و فیروز قزوین رو در روی هم قرار گرفتند که این بار تیم آبادانی با نتیجه 3 بر یک برنده شد.  دیدارهای هفته پنجم از دور برگشت لیگ برتر والیبال نشسته روز 26 بهمن ماه در شهرهای قزوین، فولاد شهر و گچساران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1812153

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