زمزمه ادامه فعالیت مجدد واحد دوبی دانشگاه شهیدبهشتی

به گزارش خبرنگار مهر، مدتی پیش خبری در خصوص توقف فعالیت واحد دوبی دانشگاه شهید بهشتی با دستور شورای گسترش شعبه دبی دانشگاه منتشر شد.

دانشجویان شعبه دبی دانشگاه شهید بهشتی با تصویب شورای گسترش آموزش عالی در یکی از پردیس های داخل دانشگاه میهمان و مشغول به ادامه تحصیل شدند.

طهرانچی رئیس فعلی دانشگاه شهید بهشتی هر گونه ادامه فعالیت و پذیرش دانشجو در این واحد را منوط به سیاست جمهوری اسلامی دانست و متذکر شد اگر جمهوری اسلامی و بخش بین الملل آموزش عالی این وظیفه را برای دانشگاه قائل باشند که این واحد در امارات حضور داشته باشد، حتماً به گفته رئیس این دانشگا، فعالیتش را ادامه خواهد داد.

به گزارش مهر، ارسلان قربانی قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل به تازگی خبر از ساماندهی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، پیام نور، شهید بهشتی در کشور امارات متحده عربی داد.

در این میان، بر ادامه فعالیت شعبه دوبی دانشگاه شهید بهشتی نیز تاکید شده است.

به گفته این مقام مسئول وزارت علوم، به علت تعداد زیاد دانشجویان ایرانی در کشور امارات متحده عربی و نیاز این جوانان همچنین دانش آموزان ایرانی که خواهان تحصیل در دانشگاههای ایرانی دوبی هستند، این نیاز احساس شده که شعبه دوبی شهید بهشتی همچنان به فعالیت خود ادامه دهد.

وی تاکید کرد که در این باره با رئیس دانشگاه شهید بهشتی مذاکراتی انجام شده که امید است در آینده ای نزدیک به نتیجه برسد.