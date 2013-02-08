به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیم‌ های فوتبال سپاهان اصفهان و نفت آبادان در چارچوب رقابت‌ های هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ ‌های کشور به شرح زیر است:

محمدرضا خلعتبری که به علت سه اخطاره شدن در بازی با فجر این بازی را از دست داد و اروین بولکو که در تمرینات تیم ملی آلبانیا حضور داشت و شب گذشته به اصفهان رسیده بود نیز، از غایبان این مسابقه بودند.

علی احمدی،مدافع سپاهان با رفع مصدومیتش، در این بازی از ابتدا در ترکیب سپاهان به میدان رفت.

تعویض کفش های حبیب دهقانی دروازه بان صنعت نفت در اوایل نیمه اول که با تعلل بیش از حد وی همراه بود موجب اعتراض هواداران سپاهان به این بازیکن شد.

با توجه به برنامه‌ریزی مسئولان دو باشگاه سپاهان و ذوب‌آهن، کیفیت زمین چمن ورزشگاه فولادشهر در این مسابقه به نسبت بازی‌های قبل شرایط بهتر داشت.

موقعیت سوزی‌های رادومیر جالوویچ مهاجم مونته‌نگرویی سپاهان در نیمه اول باعث اعتراض تماشاگران سپاهان شده و سپاهانی‌ها نسبت به عملکرد این بازیکن اعتراض کردند.

تماشاگران سپاهان بعد از عملکرد ضعیف جالوویچ در این مسابقه در شعارهایی خواستار تعویض جالوویچ با سوکای شدند.

کری‌خوانی‌های تماشاگران سپاهان برای امیر قلعه‌نویی و تیم استقلال نیز از نکات جالب این مسابقه بود؛ سپاهانی‌ها در شعارهای خود به قلعه‌نویی اعلام کردند که قهرمانی در لیگ برتر را در خواب خواهد دید.

عملکرد مناسب شهاب گردان در این مسابقه قابل توجه بود و او در چند صحنه توانست واکنش‌های خوبی به مهاجمان نفت داشته باشد

این دیدار درنهایت با حساب 3 بر صفر به سود سپاهان به پایان رسید.