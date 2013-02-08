هفته های اخیر شرایط برای مس کرمان بسیار خوب بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، لوکا بوناچیچ سرمربی تیم مس کرمان در خصوص دیدار عصر فردای تیم خود مقابل سایپای البرز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این دیدار برای ما از حساسیت بالایی برخوردار خواهد بود سه امتیاز می تواند تیم ما را به شرایط خوبی در جدول رده بندی برساند و امیدوارم در دیدار فردا پیروز میدان مس باشد.

وی ادامه داد: متاسفانه برای این دیدار مهاجم اصلی تیم خود را به دلیل مصدومیت در اختیار نخواهیم داشت مصطفی شجاعی از بازیکنان خوب مس است که در چند هفته اخیر برای تیم ما تاثیر گذار بوده است.

سرمربی مس کرمان یادآور شد: من از کرج خاطره خوبی دارم در آخرین دیداری که به این این شهر آمدم موفق شدیم با سپاهان به یک پیروزی با ارزش دست پیدا کنیم ولی شرایط تغییر کرده سایپا تیم بسیارخوبی است و بازی مقابل این تیم بسیار سخت است.

لوکا در پایان گفت: چند هفته ای از حضور من در مس نمی گذرد و در این هفته ها شرایط بسیار خوب بوده و امیدوارم این روند ادامه داشته باشد.