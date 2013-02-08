ترس ذوب آهن از دقیقه 90/ 100 درصد در لیگ می مانیم

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی عصر جمعه پس از شکست تیمش در برابر فولاد خوزستان در اهواز در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: در ابتدا لازم می دانم درگذشت رضا داوودی پیشکسوت فوتبال استان خوزستان را به همه مردم این استان و جامعه ورزش تبریک بگویم.

وی افزود: در این بازی هم ذوب آهن برای کسب امتیاز به اهواز آمده بود به همین دلیل به هیچ وجه تفکر دفاعی از سوی تیم ما در این بازی مشاهده نشد. ضمن اینکه انصافا بازی خوبی از سوی ذوب آهن ارائه نشد.



کاظمی عنوان کرد: در این بازی هواداران فولاد شرایط مناسبی برای ارائه یک بازی خوب برای دو تیم ایجاد کردند که به نظر من این شرایط باید برای سایر ورزشگاه ها هم الگو باشد و این شرایط به کل فوتبال کشور سرایت کند.



سرمربی تیم ذوب آهن اصفهان گفت: متاسفانه بازیکنان ما از دقیقه 90 به بعد دچار نوعی ترس می شوند و این مشکل باعث می شود در این شرایط گل دریافت کنیم به گونه ای که امروز در برابر فولاد نیز در دقیقه 93 گل دریافت کردیم و بازی را باختیم.



کاظمی در خصوص آینده تیمش در لیگ برتر نیز عنوان کرد: ذوب آهن 100درصد در لیگ برتر می ماند و پتانسیل آن را هم دارد. ما جلوی این همه تماشاگر توانستیم خوب بازی کنیم اما متاسفانه با بدشانسی، موقعیتهای خوب خود از دست رفت.

در این بازی، تیم فولاد خوزستان با برتری 2 بر یک مقابل تیم متحول شده ذوب آهن به برتری رسید. تک گل تیم ذوب آهن را " فوفانو "( 9 ) و گلهای تیم فولاد را محمد نوری ( 55 ) و لوسیانو پریرا ( 93 ) به ثمر رساند.



اخراج " فوفانو " باعث شده بود تیم ذوب آهن از دقیقه 75 بازی را 10 نفره دنبال کند. با این برد تیم فولاد برای هفدهمین بار پیاپی طعم شکست را تجربه نکرد و جایگاهش با 45 امتیاز در رتبه سوم جدول تثبیت شد. ذوب آهن نیز با 22 امتیاز درهمان جایگاه پانزدهم لیگ باقی بماند.