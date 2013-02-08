به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از روز دوم هفته بیست و پنجم رقابت های لیگ برتر از ساعت 17 امروز جمعه بین تیم های استقلال و راه آهن در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد که در پایان شاگردان امیرقلعه نویی موفق شدند با نتیجه یک بر صفر تیم علی دایی را شکست دهند.

در این دیدار که به قضاوت محسن ترکی و در حضور حدود 18 هزار تماشاگر برگزار شد دو تیم فوتبال کم رمقی را در نیمه اول به نمایش گذاشتند و با وجود موقعیت های کم تعدادی که داشتند نتوانستند علاقمندان به فوتبال را راضی کنند. استقلال در نیمه اول یک بار توپ را به تیر دروازه راه آهن زد.

در نیمه دوم اما استقلال با به میدان آمدن مجتبی جباری روند هجومی تری به خود گرفت و هر چند راه آهنی ها هم در ضد حملات خطرناک نشان دادند اما این استقلال بود که در نهایت به گل سه امتیازی دست پیدا کرد.

در دقیقه 71 این دیدار فرهاد مجیدی ثانیه هایی پس از ورودش به زمین با اشتباه محمد محمدی موفق شد تنها گل این دیدار را به ثمر برساند. مجیدی که در دیدار برابر پیکان هم با اشتباه حسین آشنا نخستین گلش را برای استقلال به ثمر رسانده بود، این بار دومین خوش شانسی را آورد و یک دروازه بان دیگر اشتباه کرد تا او گل بزند.

در دقایق پایانی و زمان اضافه تیم راه آهن حملات زیادی را روی دروازه استقلال پی ریزی کرد و حتی می توانست در دقیقه 93 به گل تساوی دست پیدا کند اما با بدشانسی رجب زاده نتوانست دروازه خالی را باز کند.

شاگردان امیر قلعه نویی با این پیروزی 49 امتیازی شدند و اختلاف سه امتیازی خود با تراکتورسازی را حفظ کردند. تراکتوری ها که قبل از بازی استقلال به صدر جدول صعود کرده بودند با 46 امتیاز دوم هستند و فولاد خوزستان با 45 امتیاز در رده سوم قرار دارد.