صعود پرسپولیس تهران و جانبازان فارس به لیگ برتر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون جانبازان و معلولان، چهار تیم راه یافته به رقابت های مرحله نهایی لیگ دسته یک بسکتبال با ویلچر برای تصاحب عنوان قهرمانی با هم روبرو شدند. در رقابتهای این مرحله که از 19 تا 20 بهمن ماه به میزبانی شیراز برگزار شد، تیم های جانبازان فارس، پرسپولیس تهران، فیروز قزوین و بهزیستی هرمزگان به مصاف یکدیگر رفتند که نتایج آن به شرح زیر است:

* فیروزقزوین 59 - بهزیستی هرمزگان 51

* پرسپولیس تهران 54 - جانبازان فارس 43

* فیروزقزوین 45 - پرسپولیس تهران 64

* جانبازان فارس 74 - بهزیستی هرمزگان 51

* پرسپولیس تهران 58 - بهزیستی هرمزگان 49

* جانبازان فارس 58 - فیروز قزوین 50

با نتایج به دست آمده، تیم های پرسپولیس تهران و جانبازان فارس به ترتیب عناوین اول و دوم لیگ دسته یک را به دست آوردند و به لیگ برتر صعود کردند. تیم های فیروز قزوین و بهزیستی هرمزگان نیز در رده های سوم و چهارم این دور از مسابقات لیگ دسته یک ایستادند.