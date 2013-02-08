درخشش لرستانیها در جشنواره صدای عشایر/ غرفه لرستان نمونه شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره صدای عشایر که از شنبه چهاردهم بهمن در محل نمایشگاههای دائمی تهران آغاز شده بود شب گذشته 19 بهمن با اجرای مراسم اختتامیه و تقدیر از بهترینها به کار خود پایان داد.

در جریان مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان این جشنواره که با حضور محمد شریف ملک زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور برگزار شد، بازهم استان لرستان خوش درخشید تا به عنوان غرفه نمونه معرفی شود.

در مراسم اختتامیه این جشنواره محمد حسین آزادبخت به خاطر طراحی فضای غرفه، سیمین آزادی و مریم شفیع زاده در بخش انتخاب مجری های برتر، رضا درویشی در زمینه اجرای کوچ عشایر، فرج علیپور در بخش انتخاب خواننده های برتر و پرویز سیفی نیز به خاطر برپایی سیاه چادر مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.

همچنین در بخش برترین های صنایع دستی نخستین جشنواره ملی صدای عشایر از هنرمند لرستانی در رشته حکاکی روی سنگ تقدیر به عمل آمد.

بنابر این گزارش سید قاسم قربانی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان نیز در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره صدای عشایر به عنوان مدیر کل برتر معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.

همچنین عابدین سیفی مدیر کل امور عشایر استان لرستان نیز در میان مدیران کل امور عشایر برتر استانها در این مراسم مورد تجلیل قرار گرفت.