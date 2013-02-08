امیدوارم سایپا با کسب سه امتیاز مقابل تیم مس کرمان به روند ناکامی خود پایان دهد

به گزارش خبرنگار مهر،مجتبی تقوی سرمربی تیم فوتبال سایپای البرز در خصوص دیدار مقابل مس کرمان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: متاسفانه طی چند هفته اخیر در بازی های لیگ برتر نتایج خوبی کسب نکردیم و نتوانستیم عملکرد خوب خود را درنیم فصل اول تکرار کنیم ولی دیدار فردا بهترین موقعیت است تا با کسب سه امتیازمقابل تیم خوب مس کرمان به روند ناکامی تیم خود پایان دهیم.

وی ادامه داد: تمرینات خوبی را پشت سرگذاشتیم و کاملا حریف خود را آنالیز کردیم و می توانیم با ارائه یه بازی روان سه امتیاز خود را از آن خود کنیم.

تقوی در ادامه یادآور شد: متاسفانه 4 بازیکن اصلی خود را برای بازی فردا در اختیار نداریم و باید با تکیه بر بازیکنان جوان به فکر امتیاز باشیم.

سرمربی سایپا در پایان در خصوص مس کرمان گفت:مس با حضور لوکا بوناچیچ شرایط بسیار خوبی پیدا کرده لوکا مربی با تجربه ای است و از فوتبال ایران شناخت خوبی دارد و با شرایطی که این تیم دارد فکر می کنم در دیدارفردا یکی از زیباترین بازی های لیگ را شاهد باشیم.