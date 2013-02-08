به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی که پس از شکست یک بر صفر عصر امروز جمعه تیمش برابر استقلال در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: نتیجه ‌اصلا عادلانه نبود. ما هر دو نیمه خوب بودیم و از نظر فوتبالی عملکرد خوبی داشتیم اما عوامل دیگر اجازه ندادند ما به پیروزی برسیم.

وی ادامه داد: ما دوست داریم با یک تیم 11 نفره بازی کنیم اما نمی شود. متاسفانه بی عدالتی در فوتبال موج می زند و داوران در این بی عدالتی نقش زیادی دارند. در بازی هایی که ما با استقلال و پرسپولیس داریم همه چیز به سود این دو تیم است. شاید چون ما هوادار نداریم این بلاها سرمان می آید.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن با تمجید از عملکرد شاگردانش در دیدار برابر استقلال گفت: ما در این دیدار از نظر تاکتیکی خیلی خوب بودیم و از نظر فوتبالی هم عملکرد قابل تقدیری داشتیم اما روی اشتباه فردی نتیجه بازی را واگذار کردیم که آن هم طبیعی است و ممکن است یک بازیکن دچار اشتباه شود. ناراحتی من از بی عدالتی ‌ای است که از نظر داوری صورت می گیرد.

علی دایی با انتقاد از قضاوتی که محسن ترکی داشت خاطرنشان کرد: ایشان ظاهرا کارت هایش را فقط برای بازیکنان ما آورده بود. من نمی دانم برچه اساسی غلامپور را اخراج کرد. حنیف عمران زاده دو خطای مسلم کرد که باید دو کارت زرد می گرفت و اخراج می شد اما ایشان به او کارت نداد. بعد می آید به بازیکن ما کارت می دهد.

وی ادامه داد: امیدوارم داور امشب با وجدان آسوده بخوابد. در بازی رفت هم همین بلا را سرما آوردند و در بازی برگشت هم همین شد. نمی دانم چرا با تیم هایی که تماشاگر ندارند این کارها را می کنند. من نمی گویم که داور عمدی در کارش داشت اما قضاوت عادلانه ای نداشت. من از وجدان آدم ها و درون آنها خبر ندارم که قضاوت کنم. داور باید حداقل چهار کارت زرد به بازیکنان استقلال نشان می داد.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن با بیان اینکه تیمش در نیم فصل دوم روند بهتری در پیش گرفته و فوتبالی زیباتری را به نمایش می گذارد گفت: ما در دیدار برابر استقلال چند بازیکن اصلی مان را در اختیار نداشتیم . با این حال از عملکرد بازیکنان راضی هستم. ما در بازی بعد میزبان سپاهان هستیم که بازی سختی خواهد بود با این حال تمام تلاشمان را می کنیم که به پیروزی برسیم.