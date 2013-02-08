  1. ورزش
۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹:۵۱

امیرحسین صادقی:

برای قهرمانی باید در هر بازی سه امتیاز بگیریم

برای قهرمانی باید در هر بازی سه امتیاز بگیریم

مدافع تیم فوتبال استقلال با بیان این که سه امتیاز بازی با راه آهن برای قهرمانی آبی‌ها ارزش های زیادی دارد، گفت: در نیم فصل دوم فقط باید به کسب سه امتیاز در هر مسابقه فکر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین صادقی پس از پیروزی یک بر صفر عصر امروز جمعه استقلال برابر راه آهن در جمع خبرنگاران حاضر در میکسدزون ورزشگاه آزادی ضمن بیان این مطلب افزود: در خصوص این بازی کارشناسان بهتر می توانند صحبت کنند. ما نزدیک به 11 ، 12 بازی است که فقط یک گل خورده ایم. این نشان از سیستم خوب دفاعی تیم دارد. ضمن این که با ارایه یک بازی خوب توانستیم به 3 امتیاز دست پیدا کنیم.

این مدافع افزود: در نیم فصل دوم فقط باید به کسب 3 امتیاز فکر کرد و این  3 امتیازی که در بازی با راه آهن گرفتیم در آینده ارزش های خود را بیشتر نشان خواهد داد. فولاد و تراکتور رقبای ما در ادامه لیگ هستند و بعد از پیروزیهای این تیم ها ما باید هر طور که می شد راه آهن را شکست می دادیم که خدا را شکر این اتفاق رخ داد و سربلند از زمین بیرون آمدیم.

کد مطلب 1812169

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