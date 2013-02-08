به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی که پس از پیروزی یک بر صفر عصر امروز جمعه تیمش برابر راه آهن در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی سخن می گفت ضمن بیان این مطلب افزود: الان که برده ایم می خواهم از برنامه ریزی سازمان لیگ انتقاد کنم. قطعا اگر بازی ما روز شنبه برگزار می شد می توانستیم از همه نیروهایمان استفاده کنیم.

وی افزود: به خاطر حضور برخی بازیکنان در تیم ملی مجبور شدیم امروز به نکونام استراحت بدهیم و خسرو حیدری و جباری را هم نیمه دوم به میدان بفرستیم. با این حال اگر برنامه ریزی ها بهتر شود به سود استقلال است. با این شرایط ما از این برنامه ریزی ها لطمه می خوردیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه در این بازی دو پنالتی آبی پوشان نادیده گرفته شده است و گل حنیف عمران زاده هم در موقعیتی صحیح به ثمر رسیده گفت: من با کارشناسان صحبت کرده ام و آنها هم تاکید کردند که باید دو پنالتی برای استقلال گرفته می شد. ضمن اینکه گلی که حنیف عمران زاده زد اعتقاد دارم صحیح بود اما داور آن را مردود اعلام کرد.

قلعه نویی با بیان اینکه چند هفته ای است داوران به ضرر استقلال سوت می زنند در پاسخ به این پرسش که چرا همه داور را علیه خودشان می دانند گفت: من اعتقاد دارم که فضای داوری ما پاک است اما برخی داوران اشتباهاتی می کنند که به تیم ها لطمه می زنند. به هر حال داوران هم ممکن است تصمیم اشتباه بگیرند.

وی با ابراز رضایت از عملکرد تیمش در نیمه دوم دیدار برابر راه آهن به تمجید از مهدی رحمتی پرداخت و گفت: در دقایق پایانی راه آهن حملاتی را روی دروازه ما انجام داد که در یک صحنه درخشش رحمتی مانع از گل خوردن ما شد. باید به او تبریک بگویم که الان بهترین دروازه بان آسیاست. ضمن اینکه باید خدا را شکر کنم که آن توپ دقایق آخر راه آهن گل نشد.

امیر قلعه نویی که در روزهای اخیر بارها در مورد خبرنگاران و رسانه ها اظهار نظر کرده است در دقایق پایانی نشست امروز هم در این مورد صحبت کرد و با بیان اینکه اکثر خبرنگاران پاک هستند گفت: آنهایی هم که علیه قلعه نویی مطلب می نویسند با خود قلعه نویی مشکل دارند وگرنه انسان های پاکی هستند.