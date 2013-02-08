ذوب آهن غافلگیرمان کرد/ پیروزی حق فولاد بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی عصر جمعه پس از پیروزی تیمش در برابر ذوب آهن اصفهان در اهواز در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: فولاد در این بازی نمایش مناسبی از خود ارائه کرد به گونه ای که با اطمینان می گویم که پیروزی در این بازی حق فولاد بود و حتی ما می توانستیم با اختلاف گل های بیشتری به پیروزی برسیم.

وی با اشاره به اینکه بازی کردن در برابر تیمهایی که خطر سقوط را احساس می کند، بسیار دشوار است، عنوان کرد: ذوب آهن امروز ما را غافلگیر کرد ضمن اینکه من قبل از بازی نیز به بازیکنان فولاد این مسئله را تذکر داده بودم که در این بازی باید مراقب ذوب آهن باشند.



سرمربی تیم فوتبال فولادخوزستان اضافه کرد: من به بازیکنانم گفته بودم که ممکن است برابر ذوب آهن غافلگیر شوند و این اتفاق در نیمه اول افتاد اما بین دو نیمه با صحبت‌هایی که با بازیکنانم انجام دادم و اعتماد به نفسی که به دست آوردند، توانستند نیمه دوم عملکرد بهتری داشته باشند و برنده از زمین خارج شوند.

فرکی در ادامه با اشاره به حضور خوب تماشاگران خوزستانی گفت: من از تماشاگرانی که امروز به ورزشگاه آمدند و تیمشان را تا دقیقه 90 تشویق کردند، تشکر می کنم. بدون شک تاثیر آنها بر نتیجه بازی در اولویت اول قرار دارد و امیدوارم بتوانیم همین روند را دنبال کنیم.



در این بازی، تیم فولاد خوزستان با برتری 2 بر یک مقابل تیم متحول شده ذوب آهن به برتری رسید. تک گل تیم ذوب آهن را «فوفانو»( 9 ) و گلهای تیم فولاد را محمد نوری ( 55 ) و لوسیانو پریرا ( 93 ) به ثمر رساند.



اخراج «فوفانو» باعث شده بود تیم ذوب آهن از دقیقه 75 بازی را 10 نفره دنبال کند. با این برد تیم فولاد برای هفدهمین بار پیاپی طعم شکست را تجربه نکرد و جایگاهش با 45 امتیاز در رتبه سوم جدول تثبیت شد. ذوب آهن نیز با 22 امتیاز درهمان جایگاه پانزدهم لیگ باقی بماند.