حضور مجیدی اعتماد به نفس تیم را بالا می برد

به گزارش خبرنگار مهر، علی حمودی پس از پیروزی یک بر صفر عصر امروز جمعه استقلال برابر راه آهن ضمن بیان این مطلب به خبرنگاران گفت: بازی خیلی خوبی بود. در نیمه اول کار به نوعی گره خورده بود. راه آهن نشان داد که تیم خیلی خوبی است. آنها به راحتی به ما راه نمی دادند و این کار را سخت کرده بود ولی در نیمه دوم با تعویض هایی که داشتیم شکل بازی کاملا عوض شد.

مدافع آبی پوشان با اشاره به حضور مجیدی در زمین و گلزنی این مهاجم عنوان کرد: امثال مجیدی وقتی در زمین هستند شرایط کاملا فرق می کند. وقتی مجیدی به میدان می آید اعتماد به نفس کل تیم هم بالا می رود و از نظر روحی خیلی تاثیرگذار است. مجیدی نشان داد که حضور او خیلی تاثیرگذار است.