به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی با تبریک ایام فرخنده سالروز پیروزی انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی ایران بسیار عظیم و همه‌جانبه بود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاثیرات مستمر انقلاب ایران در حال افزایش است، تصریح کرد:‌ تحولات دو سال اخیر در کشورهای مختلف تا حدود زیادی متاثر از موج بیداری اسلامی است که ملت ایران در منطقه آن را به وجود آوردند.

وی ادامه داد: سال ۵۷ که انقلاب اسلامی ایران هنوز پیروز نشده و نهضت در حال ادامه بود، یکی از متفکران فرانسوی اعلام کرد این انقلاب، روحی خواهد بود در کالبد بی‌روح جهان که در همان زمان نیز مورد تحلیل‌های فراوانی قرار گرفت.

انقلاب ملت ایران سرآغاز انقلاب های منطقه بود.

لاریجانی با بیان اینکه تاثیرات انقلاب اسلامی را می‌توان در منطقه به وضوح دید، افزود: بیداری ملت ایران در منطقه به نقطه‌ای رسیده که آثار آن را در مصر، لیبی، بحرین، یمن و چند کشور دیگر می‌توان مشاهده کرد و انقلاب ایران هر روز رو به پیش است.

رئیس نهاد قانونگذاری با تاکید بر اینکه به وجود آورندگان این انقلاب سهم بیشتری در آن دارند، تصریح کرد: ملت ایران که سرآغازگر این بیداری و انقلاب بودند، سهم بیشتری در صیانت و نگهداری از آن را دارند و با حضور خود در روز ۲۲ بهمن احترام دیگری به دستاورد بزرگ خود خواهند گذاشت.

وی با بیان اینکه ملت ایران بسیار هوشیار هستند، گفت: در شرایط کنونی که دشمن به دنبال هدف گذاری بر اقتصاد کشور و معیشت مردم است، آنها با حضور دوباره خود در صحنه، توطئه‌های دشمنان را خنثی خواهند کرد.

غرب با ماجراجویی ومسئله سازی سیاسی سعی در کاهش مقاومت ملت ایران دارد

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس نهم ادامه داد: با شکست‌های پی‌درپی شگردهایی که دشمن به راه انداخت که نمونه آن جنگ و فتنه‌انگیزی در داخل و ترور دانشمندان هسته‌ای و شخصیت‌های کشورمان بود، امروز پرونده صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان از سوی آنها برجسته شده و بر روی آن مانور می‌دهند.

لاریجانی با بیان اینکه ماجراجویی غرب در ایران دارای دو بُعد است، تصریح کرد: غرب سعی دارد از طریق مذاکره و اعمال فشار و تحریم‌های بیشتر ماجراجویی خود را در خارج از ایران کامل کند.

وی ادامه داد: ماجراجویی غرب در داخل با مسئله‌سازی سیاسی با پمپاژ حرف‌های وسوسه‌انگیز است که تلاش دارد اراده مقاومت مردمی را در داخل کشور کاهش دهد.

باید همه با اطاعت از فرمایشات رهبری مشکلات معیشتی مردم را حل کنیم

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در حل مسائل کشوری باید مدبرانه برخورد شود، گفت: مصاف غرب با ایران، امروز در مسائل اقتصادی است که لازمه گذار از این وضعیت توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری به عنوان پیشوای ملت ایران که در گردنه‌های سخت، ملت را به سلامت عبور داده‌اند، است.

نماینده مردم قم در مجلس نهم بیان کرد: باید همه با اطاعت از فرمایشات رهبری و با وحدت موضوع اصلی کشور که معیشت مردم و اقتصاد کشور است، را پیگیری و حل کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: حضور گسترده و پرشور مردم در روز ۲۲ بهمن‌ماه پاسخ عملی به دسیسه‌های داخلی و خارجی غرب خواهد بود.

