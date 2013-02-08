مسئولان در صف اول سختی کشیدن قرار بگیرند/ امروز مذاکره با آمریکا اشتباه محض است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی بعد از ظهر امروز جمعه در جمعی از گروه‎های اصولگرا در دفتر جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در گرگان اظهار داشت: ایران امروز در عزت کامل به سر می‎برد و نیازی به مذاکره با آمریکا ندارد.

وی با بیان اینکه در راستای مذاکره با آمریکا در داخل کشور دو نظر وجود دارد تصریح کرد: برخی معتقدند مذاکره با آمریکا مشکلات کشور را حل می‎کند که در این زمینه تجربه نادرستی وجود دارد و در تحلیل منطقی که از سوی مقام معظم رهبری ارائه شد کاملا معلوم می‎شود که مذاکره با آمریکا کاملا اشتباه است.



دشمن در استیصال کامل به سر می‎برد



دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه کرنش و تمایل، مشکل ما را حل نمی‎کند خاطرنشان کرد: اگر چنین بود، مشکل ایران باید در زمان پهلوی حل می‎شد نه اینکه کشوری عقب مانده و نابسامان باشد.



زاکانی افزود: نگاه دوم از مذاکره با آمریکا این است که ما بر اساس خودباوری و اتکا به اسلام و سرمایه‎های کشور باید ایران را بسازیم و از مواهبِ دست‎ساخته بشری از سراسر جهان در صورت نیاز و آنچه مطلوب نظام است استفاده کنیم که منافاتی هم وجود ندارد.



وی با بیان اینکه مذاکره با آمریکا آن هم در زمانی که دشمن در استیصال کامل به سر می‎برد یک اشتباه محض است متذکر شد: برخی‎ها مذاکره با آمریکا را توصیه می‎کنند که این تفکر یا از روی ناآگاهی و یا شیطنت و غرض‎ورزی است و معتقدیم که پاسخ آن را متن جامعه اسلامی در 22 بهمن نشان خواهد داد.



باید مسئولان و نه مردم در صف اول سختی قرار بگیرند



سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مجلس در خصوص گرانی‎های موجود در کشور گفت: اگر سختی در کشور وجود دارد باید مسئولان در صف اول سختی کشیدن قرار بگیرند نه اینکه انتظار داشته باشیم مردم صبر کنند و برخی از مسئولان هیچ دریافتی نسبت به سختی‎ها و مشکلات نداشته باشند.



زاکانی ابراز داشت: باید آن شیوه‎ای که امام راحل داشتند و امروز مقام معظم رهبری آن را پیگیری می‎کنند با تمام وجود لمس شود همانگونه که معظم‎له زندگی ساده‎ای دارند و الگوی ساده‎زیستی هستند، باید این مهم به مسئولان نیز تعمیم داده شود و مسئولان باید سطح زندگی‎شان پایین‎تر از سطح شرایطی که امروز مشاهده می‎شود باشد.



وی تدبیر کوتاه‎مدت برای تثبیت بازار ارز، نظارت دقیق در کشور، ایجاد ثبات بهتر، جلوگیری از هرج و مرج و ارائه اقلام مختلف در عرصه جامعه مهم خواند و افزود: باید کمک و یاری به کسانی که آسیب‎های جدیدی را در قبال فشار و نوسانات اقتصادی متحمل شدند را داشته باشیم تا به لحاظ معیشتی در فشار قرار نگیرند و این بخش نیازمند برنامه است.



دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی نیاز به تغییرات اساسی در زیرساخت‎های کشور را ضرورتی مهم خواند و گفت: زیرساخت‎ها باید مطابق با نیاز جامعه در تقابل با نظام سلطه نقش‎آفرینی کند که نمونه عینی آن را در دفاع مقدس داشتیم.



زاکانی اضافه کرد: چنانچه در دفاع مقدس اگر می‎خواستیم با جنگ منظم، وارد نبرد با دشمن بعثی شویم در همان روزهای اول شکست می‎خوردیم لذا بر اساس خلاقیتی که به خرج دادیم و مدل مبارزه و مواجهه با دشمن را تغییر دادیم و توانستیم افتخارات بزرگی را کسب کنیم.



وی با تاکید بر اینکه نبود امکانات سبب نشد که تسلیم دشمن شویم متذکر شد: با روحیه ایمان و فداکاری جوانان توانستیم جبران کاستی‎های‎مان را در مقابل دشمن داشته باشیم که برای تحول در این عرصه باید نگاه به تولید داخل و ایجاد اشتغال رقم بخورد.



فرهنگ تولید و مصرف باید تغییر کند



دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با اشاره به تورم افسار گسیخته‎ای که جامعه با آن روبروست اظهار داشت: باید زمینه‎ای فراهم شود که بتوان از فرصت ایجاد شده نهایت فرصت را برای خودمان خلق کنیم.



زاکانی با بیان اینکه باید بودجه کشور مستقل از درآمدهای نفتی دیده شود افزود: با یک برنامه‎ریزی درست و بر اساس شیب دقیق می‎توان به گونه‎ای که حرکت رو به رشد کشور آسیب نبیند این شیب و تغییر آهنگ را به طور جدی دنبال کرد.



وی نیاز به تغییر فرهنگ تولید و مصرف را مهم خواند و ابراز داشت: به اقتضای این تغییر باید تولید در کشور به عنوان یک ارزش مورد توجه قرار بگیرد و کیفیت آن نیز به گونه‎ای رقم بخورد که کالای ایرانی به عنوان کالای مطلوب در کشور و برای صادرات به حساب آید.



باید رفع مشکل معیشتی مردم جزو اولویت قرار بگیرد





دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی یادآور شد: در بخش مصرف نیز به عنوان منطق درست و جایگاه دینی و اعتقادی به دور از تزویر و اسراف و تجمل‎گرایی باید مقدمه‎ای برای ایجاد تلطیف فضای کشور فراهم شود.



زاکانی با تاکید بر اینکه اولویت توجه به معیشت مردم و رفع مشکلات اقتصادی از اهم کارهای امروز جامعه است متذکر شد: هر چند ممکن است کارهای بسیار مهم دیگری در کشور وجود داشته باشد اما فرصت برای همه آنها نیست بنابراین باید اهم امور را مورد توجه قرار دهیم و امروز باید رفع مشکل معیشتی مردم جزو اولویت قرار بگیرد.

