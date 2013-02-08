مسئولان در صف اول سختی کشیدن قرار بگیرند/ امروز مذاکره با آمریکا اشتباه محض است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی بعد از ظهر امروز جمعه در جمعی از گروههای اصولگرا در دفتر جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در گرگان اظهار داشت: ایران امروز در عزت کامل به سر میبرد و نیازی به مذاکره با آمریکا ندارد.
وی با بیان اینکه در راستای مذاکره با آمریکا در داخل کشور دو نظر وجود دارد تصریح کرد: برخی معتقدند مذاکره با آمریکا مشکلات کشور را حل میکند که در این زمینه تجربه نادرستی وجود دارد و در تحلیل منطقی که از سوی مقام معظم رهبری ارائه شد کاملا معلوم میشود که مذاکره با آمریکا کاملا اشتباه است.
دشمن در استیصال کامل به سر میبرد
دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه کرنش و تمایل، مشکل ما را حل نمیکند خاطرنشان کرد: اگر چنین بود، مشکل ایران باید در زمان پهلوی حل میشد نه اینکه کشوری عقب مانده و نابسامان باشد.
زاکانی افزود: نگاه دوم از مذاکره با آمریکا این است که ما بر اساس خودباوری و اتکا به اسلام و سرمایههای کشور باید ایران را بسازیم و از مواهبِ دستساخته بشری از سراسر جهان در صورت نیاز و آنچه مطلوب نظام است استفاده کنیم که منافاتی هم وجود ندارد.
وی با بیان اینکه مذاکره با آمریکا آن هم در زمانی که دشمن در استیصال کامل به سر میبرد یک اشتباه محض است متذکر شد: برخیها مذاکره با آمریکا را توصیه میکنند که این تفکر یا از روی ناآگاهی و یا شیطنت و غرضورزی است و معتقدیم که پاسخ آن را متن جامعه اسلامی در 22 بهمن نشان خواهد داد.
باید مسئولان و نه مردم در صف اول سختی قرار بگیرند
سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مجلس در خصوص گرانیهای موجود در کشور گفت: اگر سختی در کشور وجود دارد باید مسئولان در صف اول سختی کشیدن قرار بگیرند نه اینکه انتظار داشته باشیم مردم صبر کنند و برخی از مسئولان هیچ دریافتی نسبت به سختیها و مشکلات نداشته باشند.
زاکانی ابراز داشت: باید آن شیوهای که امام راحل داشتند و امروز مقام معظم رهبری آن را پیگیری میکنند با تمام وجود لمس شود همانگونه که معظمله زندگی سادهای دارند و الگوی سادهزیستی هستند، باید این مهم به مسئولان نیز تعمیم داده شود و مسئولان باید سطح زندگیشان پایینتر از سطح شرایطی که امروز مشاهده میشود باشد.
وی تدبیر کوتاهمدت برای تثبیت بازار ارز، نظارت دقیق در کشور، ایجاد ثبات بهتر، جلوگیری از هرج و مرج و ارائه اقلام مختلف در عرصه جامعه مهم خواند و افزود: باید کمک و یاری به کسانی که آسیبهای جدیدی را در قبال فشار و نوسانات اقتصادی متحمل شدند را داشته باشیم تا به لحاظ معیشتی در فشار قرار نگیرند و این بخش نیازمند برنامه است.
دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی نیاز به تغییرات اساسی در زیرساختهای کشور را ضرورتی مهم خواند و گفت: زیرساختها باید مطابق با نیاز جامعه در تقابل با نظام سلطه نقشآفرینی کند که نمونه عینی آن را در دفاع مقدس داشتیم.
زاکانی اضافه کرد: چنانچه در دفاع مقدس اگر میخواستیم با جنگ منظم، وارد نبرد با دشمن بعثی شویم در همان روزهای اول شکست میخوردیم لذا بر اساس خلاقیتی که به خرج دادیم و مدل مبارزه و مواجهه با دشمن را تغییر دادیم و توانستیم افتخارات بزرگی را کسب کنیم.
وی با تاکید بر اینکه نبود امکانات سبب نشد که تسلیم دشمن شویم متذکر شد: با روحیه ایمان و فداکاری جوانان توانستیم جبران کاستیهایمان را در مقابل دشمن داشته باشیم که برای تحول در این عرصه باید نگاه به تولید داخل و ایجاد اشتغال رقم بخورد.
فرهنگ تولید و مصرف باید تغییر کند
دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با اشاره به تورم افسار گسیختهای که جامعه با آن روبروست اظهار داشت: باید زمینهای فراهم شود که بتوان از فرصت ایجاد شده نهایت فرصت را برای خودمان خلق کنیم.
زاکانی با بیان اینکه باید بودجه کشور مستقل از درآمدهای نفتی دیده شود افزود: با یک برنامهریزی درست و بر اساس شیب دقیق میتوان به گونهای که حرکت رو به رشد کشور آسیب نبیند این شیب و تغییر آهنگ را به طور جدی دنبال کرد.
وی نیاز به تغییر فرهنگ تولید و مصرف را مهم خواند و ابراز داشت: به اقتضای این تغییر باید تولید در کشور به عنوان یک ارزش مورد توجه قرار بگیرد و کیفیت آن نیز به گونهای رقم بخورد که کالای ایرانی به عنوان کالای مطلوب در کشور و برای صادرات به حساب آید.
باید رفع مشکل معیشتی مردم جزو اولویت قرار بگیرد
دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی یادآور شد: در بخش مصرف نیز به عنوان منطق درست و جایگاه دینی و اعتقادی به دور از تزویر و اسراف و تجملگرایی باید مقدمهای برای ایجاد تلطیف فضای کشور فراهم شود.
زاکانی با تاکید بر اینکه اولویت توجه به معیشت مردم و رفع مشکلات اقتصادی از اهم کارهای امروز جامعه است متذکر شد: هر چند ممکن است کارهای بسیار مهم دیگری در کشور وجود داشته باشد اما فرصت برای همه آنها نیست بنابراین باید اهم امور را مورد توجه قرار دهیم و امروز باید رفع مشکل معیشتی مردم جزو اولویت قرار بگیرد.
نظر شما