هفته چهاردهم قهرمانی کورس اسبدوانی پاییزه - زمستانه گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته از رقابتها که عصر جمعه با شرکت چابکسواران کشوری و استانی برگزار شد، 63 راس اسب ورزشی در هفت دور به رقابت پرداختند.

در پایان این مسابقات 310 میلیون ریال به عنوان جایزه بین مالکان و سوارکاران اسبهای برتر توزیع شد.

در کورس اول، اسبهای ورزشمی ترکمن آنالی با چابکسواری رضا کریمی، آلتین گزل با یاسر جرجانی و آرش طلا با یوسف دهش، در کورس دوم اسبهای دوخون جری با قربان محمد اودک، لمون با متین آموت و ساریس با عبدالله باستان و در کورس سوم اسبهای دوخون سردار با قربان محمد اودک، اخلاص 2 با ستار مهرانی و زیوانا با نادر صالح پور برتر شدند.

همچنین در کورس چهارم اسبهای ورزشی تروبرد داخلی بست با قربان محمد اودک، فیلوئت با عید محمد غراوی و اندی با عبدالرحیم آرمیده، کورس پنجم اسبهای دوخون دنسینگ با چابکسواری ستار مهرانی، خوشدل 2 با یاسر جرجانی و بیوسا با ابوطالب چاری زاده و در کورس ششم اسبهای دوخون سلتیک با عبدالرحیم آرمیده، قلیچ خان با قربان محمد اودک و یاد بابا با یاسر جرجانی اول تا سوم شدند.

در کورس هفتم نیز اسبهای دنیز با قربان محمد اودک، المیرا با ستار مهرانی و آرام با محمد خجملی زودتر از دیگر اسبها به خط پایان نزدیک شدند.

مسافت این دور از رقابتها در کورسهای دوم و سوم 1600 متر و سایر کورسها هزار و 700 متر طول بوده است.

حکیم ایگدری رئیس مجموعه سوارکاری گلستان از تمدید دو هفته ای رقابتهای سوارکاری آق قلا خبر داد و اظهار داشت: با اینکه هفته چهاردهم به عنوان هفته قهرمانی بوده است، ولی رقابتهای اسبدوانی در آق قلا به مدت دو هفته تمدید شده است.