آمار تلفات انفجار تروریستی در بابل عراق به 63 کشته و زخمی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الشرق الاوسط، یک منبع در اداره بهداشت استان بابل عراق اعلام کرد آمار قربانیان انفجار دو خودرو بمبگذاری شده در منطقه الشوملی به 63 کشته و زخمی رسیده است.



این منبع گفت بر اثر انفجار دو خودرو بمبگذاری شده در نزدیکی یک بازار در مرکز الشوملی در جنوب بابل، 11 نفر کشته و 52 نفر دیگر زخمی شدند.



این منبع افزود بیمارستان الشوملی، 11 مجروح و 11 جسد را پذیرفته است و 31 مجروح هم به بیمارستان الحله و 10 مجروح هم به بیمارستان الهاشمیه منتقل شده اند و حال برخی از مجروحان هم وخیم است.



پیشتر یک منبع امنیتی از کشته شدن 11 نفر و زخمی شدن 24 نفر دیگر در این انفجار خبر داده بود.



خبر دیگر شیخ عبدالهادی الکربلایی نماینده آیت الله سیستانی مرجع عالی دینی عراق در خطبه های نماز جمعه کربلا خواستار دوری همه طرفها از مسائل طایفه ای و تحریک آمیز شد.