امسال 2 هزار کارت کمتر برای اهالی رسانه صادر کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی و عرضه کتاب "مرور 30 دوره جشنواره فیلم فجر" عصر امروز در برج میلاد برگزار شد.

در این مراسم محمدرضا عباسیان دبیر جشنواره گفت: قیمت این کتاب 30 هزار تومان است که علاقه مندان می توانند آن را در برج میلاد و همچنین از کتابفروشی ها تهیه کنند.

وی درباره برخی مشکلات پیش آمده دراره تعداد بالای مراجعه کنندگان به برج میلاد نیز گفت: اول اینکه به همه شما خسته نباشید می گویم. دوم اینکه اگر تا امروز مشکلاتی درباره ظرفیت سالن نمایش وجود داشته است، عذرخواهی می کنم. البته این مشکلات در حالی رخ داده که ما تعداد کمتری کارت برای برج میلاد نسبت به سال های گذشته صادر کرده ایم.

به گفته وی، امسال 2 هزار کارت نسبت به سال قبل کمتر صادر شده است و این روند در سال های آینده نزولی خواهد بود.



در این مراسم مسعود نجفی تدوینگر کتاب نیز سخنانی ایراد کرد و سپس نخستین نسخه کتاب به محمدرضا شهیدی فرد مجری نشست های پرسش و پاسخ فیلم های امسال هدیه داده شد.