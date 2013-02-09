باید همیشه در مسیر شهدا باشیم

غلامعلی حبیبی منش در حاشیه یادواره سرداران و 186 شهید گرانقدر شهرستان گناوه درباره نقش شهدا در فرآیند تکامل جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران مرهون فداکاری‌ها، ایثارگری‌ها و ازخود گذشتگی‌های شهیدان است و این‌ها همه به برکت خون شهدا است.

وی ادامه داد: پیشرفت‌های چشمگیر جمهوری اسلامی در زمینه های مختلف علمی، فنی، نظامی، صنعتی، کشاورزی، پزشکی و همه علوم روز، روز به روز در حال افزایش است و دارد دنیا را متحیر می سازد.

فرماندار شهرستان گناوه گفت: در دنیا تحول ایجاد شده و خون با برکت شما در کشورهای اسلامی تحول ایجاد کرده و امروز بیداری اسلامی به برکت خون شما بوده وهست.

وی خطاب به شهدا افزود: ما پیرو شما و جامعه بزرگ و اصیل اسلامی و ایرانی ما در خط شهدا و در مسیر شما در حرکت اند و امروز به شما می‌گوییم که خانواده‌های شما نه تنها احساس ناراحتی و نگرانی ندارند، بلکه همواره با عزت و سربلندی به شهادت شما افتخار می کنند.

فرماندار شهرستان گناوه با اشاره به گفته امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه خانواده شهدا چشم و چراغ این ملت هستند، اظهار داشت: به شهدا می گوییم که خانواده های شما در کمال احترام در میان مردم سربلند و با افتخار زندگی می کنند.

رهبری کشتی انقلاب را با سلامت و صلابت به پیش می‌برد



وی بیان داشت: به شهدا می گوییم که ای شهدای بزرگوار، دشمن شما با ذلت و خواری از بین رفت و استخوان‌های کثیف صدام را سگ‌های مست امریکایی خوردند.

حبیبی منش ادامه داد: آمده‌ایم به شهدا بگوییم ما اینجاییم تا از روح بلند و پاک شما استمداد بطلبیم که در این دنیای رنگارنگ و پیچیده اسیر هوس ها و هواها نشویم و برای ما دعا کنید که یادمان نرود که همیشه باید در مسیر شما باشیم و برای رهبری و پیروزی انقلاب دعا کنید.

حبیبی منش ابراز داشت: به شهدا می گوئیم که شاگرد شایسته امام غائب، خامنه‌ای بزرگ، کشتی انقلاب را با سلامت و صلابت به پیش می برد و امروز هزاران و میلیون‌ها جوان مانند شما گوش به فرمان و آماده جان سپردن در راه ولی فقیه زمان خود هستند.

فرماندار شهرستان گناوه گفت: از همه شما ملت حماسه ساز و در صحنه شهرستان گناوه می خواهم در راهپیمایی روز 22 بهمن حضوری هرچه با شکوه تر و پر شور تر داشته باشید.