درمان دیابت در سگها/ فراهم شدن زمینه درمان انسانهای دیابتی

به گزارش خبرگزاری مهر، "فاتیما بوش" از دانشگاه آتونوما بارسلونا (UAB)، مجری این تحقیقات گفت: این مطالعه، برای نخستین بار حاکی از موفقیت درمان بلند مدت برای دیابت در مدل‌های حیوانی بزرگ با استفاده از ژن درمانی است.

دیابت نوع یک، دیابت کودکان یا دیابت وابسته به انسولین، اختلالی در سیستم ایمنی بدن است.

این یافته نشان می‌دهد که پس از این درمان، سگ‌ها سلامت خود را بازیافتند و دیگر هیچ نشانه‌ای از دیابت بروز ندادند. در برخی از موارد، نظارت به مدت بیش از چهار سال همین نتیجه را در پی داشت.



این درمان بسیار کم تهاجمی و شامل یک جلسه تزریق‌های مختلف در پاهای عقب این حیوان با استفاده از سوزن‌های ساده‌ای است که معمولا در درمان‌های زیبایی استفاده می‌شود.

این ژن درمانی دو هدف دارد: بیان ژن انسولین از یک سو و بیان آنزیم گلوکوکیناز از سوی دیگر. این آنزیمی است که جذب گلوکز را از خون تنظیم می‌کند.

عمل همزمان هر دوی این ژن‌ها، به عنوان یک حسگر گلوکز رفتار می‌کند که به طور خودکار جذب گلوکز از خون را تنظیم می‌سازد، از این رو قندخون دیابتی را کاهش می‌دهد.

نتایج این مطالعه در نشریه دیابت منتشر شده است.

