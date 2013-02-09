باب گفتگو به روی همه سوریها باز است/ آماده گفتگوی بدون پیش شرط هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، "عمران الزعبی" در گفتگو با تلویزیون رسمی سوریه اعلام کرد که دولت سوریه آمادگی دارد با مخالفان سوری گفتگو کند، اما این گفتگو نباید پیش شرط داشته باشد.

وی با بیان این مطلب افزود: پایبندی کشورهای منطقه به توقف ارسال سلاح به گروه های مسلح به موفقیت برنامه های سیاسی برای حل بحران سوریه کمک خواهد کرد، اما اگر این پایبندی وجود نداشته باشد حل بحران سوریه آن طور که باید پیش نخواهد رفت.

الزعبی تصریح کرد: باب گفتگوها به روی همه سوری ها باز است و ما هنگامی که از گفتگو سخن می گوییم منظورمان گفتگوی بدون پیش شرط است. گفتگوها در مرحله مقدماتی باید طیف وسیعی از سوری ها را در بر بگیرد.

وزیر اطلاع رسانی سوریه اظهار داشت : دولت سوریه خشونت را به معنایی که گروه های مسلح آن را به مطرح می کنند به کار نمی گیرد، بلکه دولت سوریه از حق طبیعی خود در برقراری امنیت و ثبات و حاکمیت قانون استفاده می کند.

وی در ادامه گفت : امنیت منطقه ای یک مفهوم دارد و جدایی ناپذیر است و اگر هرج و مرج در منطقه رخ دهد هیچکس به طور مطلق در امان نخواهد بود و این مسئله تنها در گروی وقت است.

الزعبی با بیان این مطلب افزود: هیچ مکانی در سوریه وجود ندارد که از کمک رسانی محروم مانده باشد و دولت قادر است با امکانات خود و از طریق جمعیت هلال احمر سوریه و هیئت عالی کمک رسانی به دورترین نقاط سوریه نیز به افراد مستحق کمک رسانی کند و هر سخنی خلاف آن، با هدف غارت کمک ها و بهره برداری سیاسی مطرح می شود.

وزیر اطلاع رسانی سوریه خاطرنشان کرد: کمیته عالی کمک رسانی و تمام نهادهای دولت در موضوع خدمات رسانی و کمک رسانی میان شهروندان سوری تبعیض قائل نمی شوند.