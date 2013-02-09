ابداع سربندی برای پیشگیری از بروز سر دردهای میگرنی

به گزارش خبرگزاری مهر، این ابزار که Cefaly نام دارد تکانههای الکتریکی را به عصب بالای کاسه چشمی منتقل میکند که حس را در درون و اطراف چشم در کنترل خود دارد.
در مطالعهای که نتایج آن در نشریه نورولوژی منتشر شده است، محققان دریافتند افرادی که از این سربند استفاده کردهاند، پس از دو ماه سر دردهای ناتوان کنندهشان حدود یک سوم کمتر شد.
با این سربند تعداد افرادی که دردهای میگرنیشان به نصف کاهش یافت نیز سه برابر شد.
پروفسور جین شونن از دانشگاه لیژ بلژیک میگوید: این سربند در سراسر پیشانی قرار میگیرد و بیمار باید روزانه به مدت 20 دقیقه آن را به سر بزند.
به گفته وی، این درمان هیچ گونه عوارض جانبی ندارد.
این پژوهشگر افزود: نتایج این شیوه جدید درمان بسیار شبیه داروهایی است که برای پیشگیری از بروز سردردهای میگرنی تجویز میشود.
اما این داروها اغلب عوارض جانبی بسیاری دارند و موجب میشوند بیمار مصرف آنها را متوقف کند.
در این مطالعه 67 نفر که به طور متوسط در ماه چهار حمله میگرنی داشتند، به مدت چهار هفته بدون درمان بررسی شدند.
داوطلبان به دو گروه تقسیم شدند یک گروه به مدت سه ماه روزانه 20 دقیقه تحت تحریک پالسهای الکتریکی قرار میگرفتند و گروه دوم همین مدت با دستگاه نما ( دستگاهی که پالسهای الکتریکی با تاثیر بسیار کم و یا بدون تاثیر داشت) درمان شدند.
محققان دریافتند آنهایی که تحت تحریک واقعی قرار داشتند روزهای بروز دردهای میگرنیشان در ماه سوم کمتر شد یعنی از هفت روز به پنج روز رسید این در حالی است که هیچ تغییری در گروه دستگاه نما دیده نشد.
38 درصد از افرادی که تحت درمان با پالسهای الکتریکی قرار داشتند شاهد کاهش نشانههای میگرن بودند این در حالی است که این کاهش در گروه کنترل فقط 12 درصد بود.
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