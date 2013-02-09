رویکرد نوین اصلاحی و تربیتی در زندانها دستاورد انقلاب اسلامی است

به گزاترش خبرگزاری مهر، حمید رضا فراست طلب به مناسبت فرا رسیدن ایام یوم اله 22بهمن و سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی دهه فجر را تجدید میثاق با ارزشهای انقلاب دانست و افزود: بعد از انقلاب تحولی بنیادین در سیستم زندانبانی اسلامی در زندانها صورت گرفته است.

وی دست آوردهای نظام نوین زندانبانی اسلامی را نتیجه انتخاب درست رویکرد اصلاحی و تربیتی و تغییر نگرش در حوزه زندانبانی کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرد.

فراست طلب تصریح کرد: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام راحل (ره) نوع نگرش نسبت به بزه کاران و آسیب دیدگان اجتماعی و مقابله با هنجارشکنان از وضعیت پلیسی و امنیتی به رویکرد آموزشی، اصلاحی و تربیتی و درمانی متحول شده و هدف از اجرای مجازات حبس بازدارندگی و تلاش در جهت بازتوانی و باز اجتماعی کردن مددجویان است.

این مسئول با اشاره به دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) در خصوص تبدیل زندان ها به دانشگاه اظهارداشت: در نظام زندانبانی اسلامی از بدو ورود مددجویان به زندان تا زمان خروج، برنامه های آموزشی و درمانی با محوریت آموزه های دینی در قالب پروسه گوناگون ترسیم و تعریف شده و متناسب با سن، جنس، نوع جرم و مدت محکومیت آنان، طبقه بندی و در کلاس های آموزش و درمانی ساماندهی و آموزش می بینند.

وی ترسیم و تبیین برنامه های دینی و مذهبی، کاهش آسیب در قالب برنامه های متنوع، توجه ویژه مسئولان قضایی کشور به آموزش، توانمند سازی و ایجاد تغییر نگرش و فراهم کردن بستر مناسب برای بازگشت شرافتمندانه مددجویان به جامعه را از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی در زندانهای کشور دانست.

فراست طلب ایجاد مراکز مشاوره و روان درمانی، کلینیک های مثلثی، توسعه برنامه های آموزشی از مقطع نهضت سواد آموزی تا دوره تکمیل و حتی دانشگاهی، ایجاد واحدهای حرفه آموزی و اشتغالزایی، ارتقاء برنامه های دینی و قرآنی، توجه به سلامت جسمانی و تجهیز مراکز ورزشی در رشته های مختلف، بهبود و توسعه فضای فیزیکی، ارتقاء خدمات حمایتی، توجه ویژه به حمایت از خانواده زندانیان نیازمند و اشتغالزایی مددجویان پس از آزادی و کاهش آمار بازگشت مجدد را از جمله دیگر اقدامات و دست آوردهای نظام زندانبانی اسلامی دانست.

وی ابراز امیدواری کرد با توجه به رویکرد تخصصی و علمی سازمان زندان ها و محوریت دینی برنامه های اصلاحی و تربیتی زمینه تحقق دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) در خصوص تبدیل زندان ها به دانشگاه محقق و بستر پذیرش اجتماعی نیز به نحو مطلوب فراهم شود و هیچ بازگشتی به زندان نداشته باشیم.

فراست طلب به اجرای برنامه های متنوع زندانهای استان در دهه مبارک فجر اشاره کرد و افزود: بیش از 100 برنامه فرهنگی هنری ورزشی و آموزشی در این ایام در زندانهای استان برگزار شده است.

مدیرکل زندانهای قزوین در پایان تاکید کرد: این برنامه ها با هدف زنده نگه داشتن یادو خاطره شهدا و تجدید میثاق با آرمان های انقلاب اسلامی، برگزار می شود و این اداره کل با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی تلاش دارد با اصلاح تربیت زندانیان آنان را به عنوان فردی سالم به جامعه بازگرداند.