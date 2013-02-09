  1. عناوین کل
۲۱ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۳۷

فراست طلب:

رویکرد نوین اصلاحی و تربیتی در زندانها دستاورد انقلاب اسلامی است

رویکرد نوین اصلاحی و تربیتی در زندانها دستاورد انقلاب اسلامی است

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکل زندانهای استان قزوین گفت: نهادینه کردن رویکرد نوین اصلاحی و تربیتی در زندانها از آثار و برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی و انقلاب است.

به گزاترش خبرگزاری مهر، حمید رضا فراست طلب به مناسبت فرا رسیدن ایام یوم اله 22بهمن و سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی دهه فجر را تجدید میثاق با ارزشهای انقلاب دانست و افزود: بعد از انقلاب تحولی بنیادین در سیستم زندانبانی اسلامی در زندانها صورت گرفته است.

وی دست آوردهای نظام نوین زندانبانی اسلامی را نتیجه انتخاب درست رویکرد اصلاحی و تربیتی و تغییر نگرش در حوزه زندانبانی کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرد.
 
فراست طلب تصریح کرد: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام راحل (ره) نوع نگرش نسبت به بزه کاران و آسیب دیدگان اجتماعی و مقابله با هنجارشکنان از وضعیت پلیسی و امنیتی به رویکرد آموزشی، اصلاحی و تربیتی و درمانی متحول شده و هدف از اجرای مجازات حبس بازدارندگی و تلاش در جهت بازتوانی و باز اجتماعی کردن مددجویان است.
 
این مسئول با اشاره به دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) در خصوص تبدیل زندان ها به دانشگاه اظهارداشت: در نظام زندانبانی اسلامی از بدو ورود مددجویان به زندان تا زمان خروج، برنامه های آموزشی و درمانی با محوریت آموزه های دینی در قالب پروسه گوناگون ترسیم و تعریف شده و متناسب با سن، جنس، نوع جرم و مدت محکومیت آنان، طبقه بندی و در کلاس های آموزش و درمانی ساماندهی و آموزش می بینند.
 
وی ترسیم و تبیین برنامه های دینی و مذهبی، کاهش آسیب در قالب برنامه های متنوع، توجه ویژه مسئولان قضایی کشور به آموزش، توانمند سازی و ایجاد تغییر نگرش و فراهم کردن بستر مناسب برای بازگشت شرافتمندانه مددجویان به جامعه را از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی در زندانهای کشور دانست.
 
فراست طلب ایجاد مراکز مشاوره و روان درمانی، کلینیک های مثلثی، توسعه برنامه های آموزشی از مقطع نهضت سواد آموزی تا دوره تکمیل و حتی دانشگاهی، ایجاد واحدهای حرفه آموزی و اشتغالزایی، ارتقاء برنامه های دینی و قرآنی، توجه به سلامت جسمانی و تجهیز مراکز ورزشی در رشته های مختلف، بهبود و توسعه فضای فیزیکی، ارتقاء خدمات حمایتی، توجه ویژه به حمایت از خانواده زندانیان نیازمند و اشتغالزایی مددجویان پس از آزادی و کاهش آمار بازگشت مجدد را از جمله دیگر اقدامات و دست آوردهای نظام زندانبانی اسلامی دانست.
 
وی ابراز امیدواری کرد با توجه به رویکرد تخصصی و علمی سازمان زندان ها و محوریت دینی برنامه های اصلاحی و تربیتی زمینه تحقق دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) در خصوص تبدیل زندان ها به دانشگاه محقق و بستر پذیرش اجتماعی نیز به نحو مطلوب فراهم شود و هیچ بازگشتی به زندان نداشته باشیم.
 
فراست طلب به اجرای برنامه های متنوع زندانهای استان در دهه مبارک فجر اشاره کرد و افزود: بیش از 100 برنامه فرهنگی هنری ورزشی و آموزشی در این ایام در زندانهای استان برگزار شده است.
 
مدیرکل زندانهای قزوین در پایان تاکید کرد: این برنامه ها با هدف زنده نگه داشتن یادو خاطره شهدا و تجدید میثاق با آرمان های انقلاب اسلامی، برگزار می شود و این اداره کل با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی تلاش دارد با اصلاح تربیت زندانیان آنان را به عنوان فردی سالم به جامعه بازگرداند.
کد مطلب 1812262

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید