استقلال اقتصادی کشور در گرو توجه به بخش تولید است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانی فرد ظهر سه شنبه با بیان این مطلب در حاشیه مراسم بهره برداری از پروژه های شهرستان کمیجان افزود: در شرایط اقتصادی حاکم بر کشور که دشمنان سعی دارند با تحمیل فشارهای بسیار مشکلاتی را برای نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاد کنند مسئولین باید با هوشیاری و دقت حمایت از بخش تولید بالاخص در حوزه تولیدات مواد غذایی را در سولوحه کار خود قرار داده و با ایجاد بسترهای خودکفایی کشور در حوزه تامین مواد غذایی مورد نیاز دشمنان را در راه تحقق اهداف شومشان ناکام گذارند.

وی ادامه داد: استقلال اقتصادی کشور حول محور تلاش در راستای تامین مواد اولیه غذایی مورد نیاز می چرخد و باید با توجه ببیش از پیش به بخش کشاورزی و تولید کنندگان این بخش راه رشد و تعالی کشور را هموار کرد.

استاندار استان مرکزی با اشاره به ظرفیت های کشاورزی و دامپروری موجود در استان مرکزی گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت های تولیدی استان در بخش کشاورزی ودامپروری از اولویت های کاری مدیریت استان مرکزی است.

شعبانی فرد در ادامه با اشاره به پروژه های عمرانی به بهره برداری رسیده در استان مرکزی طی ایام الله دهه مبارک فجر امسال افزود: در دهه فجر امسال یک هزار و 69 پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 100 میلیارد ریال در استان مرکزی به بهره برداری می رسد که با بهره برداری از آنها 15 هزار فرصت شغلی جدید در استان مرکزی ایجاد شده است.

گفتنی است در سفر استاندار مرکزی به شهرستان کمیجان بهره برداری از واحد مرغداری گوشتی 20 هزار قطعه ای در شهر میلاجرد از توابع شهرستان کمیجان، در زمینی به مساحت یک هکتار، با زیربنای تولیدی دو هزار و 400 مترمربع و اعتباری بالغ بر 11 میلیارد ریال آغاز شد.



