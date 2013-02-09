نقد پذیری مسئولان موجب رشد فعالیتها در جامعه می شود

محمد حسین شفیعی ها در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اهمیت نقدپذیر بودن مسئولان اظهارداشت: گر باور به رشد و ارتقاء و تعمیق تلاشها و فعالیتها در جامعه داشته باشیم شرط لازم و ضروری تحقق آن نقدپذیری است.

وی افزود: خوشبختانه به برکت انقلاب اسلامی فضای نقدپذیری در جامعه شکل گرفته و در استان نیز در این زمینه مشکلی نداریم اما ممکن است برخی این موضوع را برنتابند و روحیاتشان را با این فضا و شکل از کار تنظیم نکنند که شاید مقاومت هایی هم در این بخش دیده شود که طبیعی است.

شفیعی ها تصریح کرد: آموزه های دینی و عقلانی حکم می کند تا بدانیم اگر جامعه ای بخواهد رشد کند و پویایی داشته باشد باید در سایه بررسی وضعیت خود نسبت به عملکرد گذشته آن را محقق کند که عملکرد گذشته در قالب نقد ممکن می شود.

این مسئول فرهنگی بیان کرد: نقد به معنی نمایان ساختن ضعف ها و قوت ها، خوبیها و بدیها، زشتی ها و زیبایی هاست اما چگونگی به کار بردن ادبیات نقد هم بسیار مهم است و برداشت من این است که در جامعه آسیب زده به این فضا بخشی از مسائل و پیامدها به نوع ادبیات آن باز می گردد.

شفیعی ها بیان کرد: خیلی از افراد که در مسئولیتی هستند و نقدناپذیر می شوند یا نسبت به نقد مقاومت نشان می دهند و طیف دیگری که نقد کننده هستند به نظر می رسد در جامعه ما ادبیات منطقی و صحیح را در نقد کردن بکار نمی برند لذا این موارد موجب شده که در حال حاضر با نقد پذیری ضعیفی در جامعه روبرو هستیم وگرنه حقیقت مسئله این است که انقلاب اسلامی به ما نشان داد که جامعه باید نقدپذیر باشد تا بتواند رو به جلو حرکت کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین تصریح کرد: در اداره حکومت و جامعه و کشور اگر روحیه نقد پذیری در مسئولان و دست اندرکاران تقویت شود و مدیران باور کنند که با گوش کردن به نقدها می توانند آینده خود را بهتر رقم بزنند طبیعتا فضای بسیار مطلوبی در جامعه به وجود خواهد آمد و رشد خواهد کرد و نقدها می توانند آینده خود را بهتر رقم بزنند.

شفیعی های بیان کرد: با این روند بطور حتم فضای بسیار مطلوبی به وجود خواهد آمد و رشد پیدا خواهیم کرد و درعرصه اداره کشور بسیار کارساز و اثربخش ظاهر خواهیم شد لذا به نظر می رسد اگر روحیه نقد پذیری نداشته باشیم باید نگران شویم که میزان نقد در جامعه پائین آمده است و نکند عملی را انجام دهیم که به دلیل اینکه قدرت و تحمل نقد پذیری را نداشتیم مسیر اشتباه را همچنان ادامه دهیم و وقتی متوجه شویم که فرصتها از دست رفته باشد.

نقش رسانه ها در نقد انکارناپذیراست

این مسئول فرهنگی با اشاره به نقش رسانه ها در تقویت روحیه نقد پذیری اظهارداشت: رسانه ها نقش مهمی در این زمینه می توانند داشته باشند و در چگونگی بکار بردن ادبیات نقد، رسانه ها نقش مهمی دارند و می توانند با آموزش مردم و مسئولان روش های اصولی چگونه نقد کردن و حفظ احترام مخاطب و مسئول را ترویج کنند.

وی افزود: اگر رسانه ها شرایط کلی نقد را رعایت کنند اداره کل ارشاد طبق وظیفه ذاتی و اداری باید از نقد کننده حمایت لازم و قاطع را داشته باشد تا دچار مشکل نشود.