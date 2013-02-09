به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام باقر تاجیک صبح شنبه در جمع خبرنگاران در سپاه ناحیه پیشوا افزود: مروری بر کارنامه درخشان نظام مقدس جمهوری اسلامی در طی سی و چهار سال گذشته، خود زمینه شکر این نعمت بزرگ الهی را فراهم می‌ آورد.

وی تصریح کرد: کشوری که در عصر طاغوت از کمترین امکانات علمی و فناوری رنج می ‌برد و برای تهیه ضروری‌ ترین کالاهای مورد نیاز خود به بیگانگان وابسته بود، امروز با استقلال همه‌ جانبه، یک به یک پله‌ های ترقی را می ‌پیماید.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه پیشوا ادامه داد: کشوری که تا دیروز باید برنامه‌ های قدرتهای استکباری را اجرا کند، امروز با اعتماد به نفس ملی، عزت و افتخارات خود را به رخ دشمنان خود می ‌کشد.

وی اظهار داشت: آنچه در این میان اهمیت فراوان دارد، لزوم هوشیاری در برابر توطئه ها و لبخندهای فریبنده دشمن،‌ بصیرت‌ افزایی و درک شرایط کشور است، چیزی که در بیانات مقام معظم رهبری در نوزدهم بهمن ماه سال جاری موج می‌ زد.

راهپیمایی 22 بهمن امسال اهمیت ویژه ‌ای دارد

حجت ‌الاسلام تاجیک اضافه کرد: سخنان پرشور و دشمن ‌شکن حضرت آیت الله خامنه ای در تجدید بیعت همافران نیروی هوایی، ‌روح دیگری در کالبد جهان اسلام دمید و توطئه‌ های دشمنان را یک به یک خنثی کرده و پاسخ کوبنده‌ ای به نقشه های شوم آنها بود، از این ‌رو راهپیمایی 22 بهمن امسال اهمیت ویژه ‌ای دارد و حضور پرشور مردم در آن، می‌ تواند نقشه‌ های دشمنان را نقش بر آب کند.

وی حضور مردم در 22 بهمن را سبب خاموشی دشمنان اسلام و مسلمانان دانست و گفت: 22 بهمن تجلی انسجام وحدت ملت مؤمن و انقلابی ایران در راه اهداف انقلاب و تجدید عهدی دوباره با آرمانهای امام(ره)، انقلاب و رهبری است.

این مسئول با اشاره به شور و نشاط اهالی ولایتمدار و انقلابی شهرستان پیشوا، برای حضور گسترده در راهپیمایی یوم‌ الله 22 بهمن از عموم اهالی منطقه، روحانیت همیشه در صحنه، خانواده‌ های معظم شهدا، ایثارگران، بسیجیان، اصناف، کشاورزان، بازاریان، فرهنگیان، دانش آموزان، مدیران و کارکنان دولت و عموم اقشار مختلف همچنین مردم همیشه در صحنه، ولایتمدار و انقلابی و روستاهای تابعه خواست که در راهپیمایی یوم‌الله 22 بهمن حضور گسترده و چشمگیر داشته باشند.