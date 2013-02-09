کرمان خود را برای نوروز آماده می کند/ شهر تاریخی در انتظار مسافران

به گزارش خبرنگار مهر، شهر تاریخی کرمان هر چه که روزهای انتهی سال نزدیک تر می شویم طراوت و تکاپوی روزهای انتهایی سال را بیش از گذشته نمایان می کند در حالی مردم با گرم شدن هوا بهترین فرصت را برای حضور در طبیعت و گشت و گذار در روزهای تعطیل یافته اند که حال و هوای بهار رفته رفته در استان خودنمایی می کند.
از این شهر به عنوان شهر میهمان نوازان یاد می کنند و شاید به همین دلیل است که جذب مسافران نوروزی برای مردم کرمان از اهمیت بالایی برخوردار است.
وجود ابنیه های تاریخی متعدد، اقلیمهای مختلف و قرار گرفتن در مسیر استانهای گردشگر پذیر بحث جذب گردشگر در ایام نوروز را برای استان دارای اهمیت کرده است.
این درحالی است افزایش سنتی تمایل به سفر در ایام نوروز رقابت تنگاتنگی را بین استانهای مختلف برای جذب گردشگر و همچنین ارائه تسهیلات مناسب بین مسئولان استانها ایجاد کرده است رقابتی که نتیجه آن برای مردم استانهای گردشگر پذیر نیز شیرین است.
بطوریکه ورود اولین گردشگران به شهرهای ایران موجی از شادمانی را نیز با خود برای مردم به همراه می آورد.
با این وجود پذیرایی و اسکان این حجم مسافر برای شهرهای مختلف که از زیر ساختهای لازم برای اسکان مسافران در اقامتگاههای رسمی بی بهره هستند نیاز به برنامه ریزی و همت مسئولان و مردم دارد.
ارگ راین
از سوی دیگر هر چند که شهر کرمان به سبب تعداد ابنیه تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی در کشور رکورد دار است اما به دلیل غنی سایر شهرهای استان کرمان و پراکندگی آنها لزوم توجه ویزه به ارائه خدمات در شهرهای مختلف استان کرمان نیز وجود دارد این درحالی است که بر خلاف بسیاری استانهای کشور فاصله برخی از مناطق گردشگری تا مرکز استان کرمان بیش از 700 کیلومتر است که نشان از پراکندگی بالای مراکز گردشگری استان کرمان دارد که مدیریت مناسب ارائه خدمات را می طلبد.
رنگ آمیزی زرد و سیاه جدولها
از سایر شهرهای کرمان که بگذریم کلانشهر کرمان به عنوان مهمترین مرکز جذب گردشگر در جنوبشرق کشور طی سالهای اخیر با تحول چشمگیر در ارائه خدمات به گردشگران مواجه شده است خدمات رسانی در این زمینه حتی از بحث گردشگران نیز خارج شده و ایجاد فضایی مفرح و دلنشین برای شهروندان نیز در دستور کار قرار دارد هر چند که بی سلیقگیهایی همچون پناه بردن برخی مسئولان به پروژه های ظاهری از جمله رنگ آمیزی زرد و سیاه جدولهای شهر هم در این میان بدنمایی می کند اما کریمان طی سالهای اخیر با خدمات دهی از نوع بهتر از سوی مسئولان نیز مواجه شده اند بطوریکه اگر خانواده ای نتواند در ایام نوروز به مسافرت برود آنقدر برنامه تفریحی در کرمان اجرا می شود که از تعطیلات نوروز خاطره ای دلنشین در اذهان به جای گذارد و کرمانیان امسال نیز امیدوارند چنین ایامی را شاهد باشند.
حسین کردی، معاون شهردار کرمان در جلسه ای که چندی قبل در خصوص ساماندهی شهر کرمان برای پذیرایی از میهمانان نوروزی برگزار شد ضمن ابراز خرسندی از تعامل خوب و همکاری ارگانهای مختلف جهت ارائه خدمات مناسب و مطلوب به مسافران نوروزی طی سالهای اخیر، ابراز امیدواری کرد: امسال هم بتوانیم میزبان خوبی برای مسافران نوروزی که کرمان را برای تعطیلات نوروز خود انتخاب کردهاند، باشیم.
توقف حفاریها در کرمان
وی از شرکتهای حفار خواست اگر در جایی نیاز فوری به انجام عملیات حفاری است هماکنون این اقدام صورت گیرد و دیگر شاهد اجرای این گونه عملیات در سطح شهر از اواخر اسفند ماه و ایام نوروز 92 نباشیم.
وی ضمن اشاره به همکاری خوب شرکت مخابرات طی سالهای اخیر، خواستار افزایش تعدادی کیوسک تلفن عمومی در سطح شهر به خصوص در قسمت ورودیهای شهر، بزرگراهها و مجاور پارکها از جمله پارک مسافر شد.
لزوم معرفی مناسب کرمان به مسافران نوروزی
کردی در بخش دیگری از صحبتهای خود به نیاز مسافران به نقشهی راهنمای شهر و استان کرمان اشاره کرد و افزود: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اقدام به چاپ تعداد زیادی نقشه راهنمای شهر و استان کرمان کند تا بتوان آنها را در اختیار مسافران نوروزی قرار داد.
وی یادآور شد: شهرداری کرمان نیز در حال اجرای پروژههای مختلفی در سطح شهر است که تلاش میکنیم بخشی از آنها را تا پایان سال جاری به اتمام برساند و در جهت رفاه حال مردم و تسریع در عبور و مرور اقداماتی را نیز در نظر خواهد گرفت و اجرا میکند.
نورپردازی پارکها/ استقرار دکلهای راهنما ویژه مسافران نوروزی
وی لکهگیری و آسفالت برخی معابر، بهسازی و تجهیز، گلآرایی و نورپردازی پارکها، استقرار دکههایی در نقاط مختلف شهر جهت راهنمایی مسافران برای دسترسی هرچه سریعتر به هتلها، مسافرخانهها و دیگر مکانهای اسکان را از دیگر اقدامات در حال اجرا تا پایان سال جاری و استقبال از سال جدید و میهمانان نوروزی برشمرد و افزود: در صورت نیاز برای اطلاعرسانی بیشتر به مسافران تابلو و بنرهایی برای دسترسی هرچه سریعتر مسافران به مکانهای اسکان در نقاط مختلف شهر نصب خواهد شد.
وی خواستار تعامل و همکاری هر چه بیشتر ارگانهای حاضر با استقرار اکیپهایی در ساعات مختلف از شبانهروز در سطح شهر و جلوگیری از هرگونه قطعی آب، برق و گاز در جهت ارائهی خدمات بهتر به مسافران در ایام نوروز امسال شد.
تشکیل 32 ستاد اسکان در آموزش و پرورش کرمان
رئیس ادارهتعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان نیز در این نشست با بیان این که این اداره کل در ایام نوروز امسال اقدام به ایجاد 32 ستاد در کل استان میکند، افزود: در شهر کرمان نیز یک ستاد در اداره کل و دو ستاد نیز در آموزش و پرورش ناحیه یک و دو ایجاد میشود.
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