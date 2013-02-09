  1. سیاست
۲۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۱۳

برگزاری مراسم جشن پیروزی انقلاب در ایتالیا

برگزاری مراسم جشن پیروزی انقلاب در ایتالیا

مراسم رسمی سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور گسترده دیپلماتها، مقامات سیاسی ، اقتصادی و پارلمانی و دوستداران جمهوری اسلامی ایران از میان اقشار مختلف مردم ایتالیا در رم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم سید ˈمحمد علی حسینیˈ سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا از مهمانان استقبال کرد و شرکت کنندگان سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را به نماینده کشورمان تبریک گفتند.

در آیین باشکوه سی و چهارمین جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایران، سفرا، رؤسای نمایندگی های سیاسی و بین المللی و وابستگان نظامی مقیم ایتالیا و همچنین ˈسناتور لامبرتو دینیˈ رییس کمیسیون سیاست خارجی مجلس سنای ایتالیا و شماری از مقامات کشوری و لشکری، در کنار رؤسای دانشگاه ها، مراکز مطالعاتی، علمی و آموزشی، رؤسای بانکها، مدیران شرکتها و بنگاههای تولیدی و کارآفرینان و جمعی از مدیران نشریات و خبرنگاران ایتالیایی حضور داشتند.

همچنین در این آیین، گروه موسیقی ˈسیوارˈ متشکل از چهار تن از هنرمندان کشورمان به اجرای موسیقی سنتی ایرانی پرداختند که با استقبال گرم میهمان مواجه شد.

در حاشیه این آیین مجموعه تبلیغاتی در برگیرنده گوشه هایی از عظمت و شکوه انقلاب اسلامی و دستارودهای علمی، اقتصادی، فرهنگی و هنری ملت ایران در قالب بروشور و سی دی در اختیار مهمانان و شرکت کنندگان قرار گرفت.
 


 

کد مطلب 1812374

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها