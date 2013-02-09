تهدیدات دشمن انگیزه مردم را برای حمایت از ولایت بیشتر می کند

مهدی ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شرکت در راهپیمایی سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در شرایط حساس کنونی کشور وظیفه شرعی مردم ایران به پیروی از منویات مقام معظم رهبری است، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران به رهبری بزرگ مردی شکل گرفت که توانست در تاریخ جهان ماندگار شده و سایر انقلاب های جهانی نیز بر اساس این الگو شکل گیرد.

وی افزود: در شرایط حساس کنونی که کشور با انواع تهدید و تحریم از سوی دشمنان نظام و انقلاب مواجه است وظیفه هر فرد ایرانی است که از آرمانها و اهداف والای انقلاب خود پاسداری کند.

فرماندار کرج با اشاره به اینکه حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن پاسداشت از خون شهدای انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: مردم همواره در مقاطع حساس کشور ثابت کرده اند از توطئه ها و دسیسه های اسکتبار اعم از ترور دانشمندان هسته ای، تهدید نظامی، تحریم اقتصادی و... هراسی به دل راه نمی دهند و هر چه تهدیدها پررنگ می شود انگیزه مردم برای حمایت از ولایت و رهبری و همچنین توسعه و پیشرفت کشور بیشتر خواهد شد.

ایران نژاد گفت: رمز پیروزی انقلاب اسلامی ایران وحدت و همدلی میان مردم و مسئولان است بنابراین شرکت در راهپیمایی 22 بهمن امسال که جشن سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است فرصتی دوباره است تا مردم با تجدید بیعت با ولایت و رهبری میثاقی دوباره با آرمانهای والای بنیانگذار انقلاب و شهدای ایران اسلامی داشته باشند.

وی تاکید کرد: مردم کرج؛ ایران کوچک نیز همراه با سایر مردم اقصی نقاط کشور در راهپیمایی پرشور 22 بهمن شرکت می کنند تا علاوه بر تجدید بیعت با ولایت، پایه های نظام انقلای اسلامی خود را تحکیم بخشند.