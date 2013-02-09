اخلاص انقلاب اسلامی را به کمال می رساند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اسلام و المسلمین علی قابل ظهر شنبه در مراسم بزرگداشت ایام الله دهه مبارک فجر در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی استان اظهارداشت: در طول سی و چهار سال گذشته توطئه ها و دسیسه های بسیاری علیه این انقلاب توسط دشمنان صورت گرفته که این توطئه ها با وحدت و همدلی و پیروی از ولایت فقیه خنثی شده است.

وی با اشاره به ویژ گی انقلاب اسلامی در مقایسه با سایر انقلاب ها افزود: این انقلاب حسابش از سایر انقلاب ها جدا است، انقلاب اسلامی بر پایه مکتب الهی و اسلامی بنا شده است.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین بیان کرد: امروز به برکت انقلاب اسلامی خدمات بسیار زیادی در این کشور انجام شده است که بخش اعظم این خدمات نشات گرفته از تفکر جهادی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین هم با تبریک ایام الله دهه فجر اظهارداشت: همزمان با این ایام 138 طرح عمرانی و تولیدی کشاورزی با اعتباری بالغ بر 495 میلیارد ریال در استان افتتاح و به بهره برداری رسید.

محمد رضا صفری در ادامه به دستاوردهای جهاد کشاورزی طی سی و چهار سال گذشته بویژه فلسفه تاسیس جهاد سازندگی توسط امام راحل اشاره کرد و گفت: جهاد کشاورزی مولد و زاده افکار امام راحل بوده و هست و فلسفه شکل گیر ی این نهاد توسعه و آبادانی کشور است.

وی به تاسی انقلابهای منطقه از انقلاب اسلامی اشاره کرد و یادآورشد: جمهور ی اسلامی ایران با عزت و افتخار پرچمدار بیداری اسلامی است و امروز بیداری اسلامی در کشور های منطقه نشات گرفته از تفکرات امام راحل و انقلاب اسلامی است.

صفری در ادامه به روند رو به رشد توسعه بخش کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: فضای توسعه کشاورزی در استان فضای پر رونقی است که با وحدت و همدلی مسئولین و همچنین اجرای طرح های نو شکل گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، مهمترین عرصه مبارزه با دشمنان را عرصه اقتصادی دانست و بیان کرد: عزت و سربلندی نظام اسلامی در تامین و امنیت غذایی است.

وی افزود: امروز رسالت ما از دیروز سنگین تر است و باید با بیعت مجدد با رهبری، در راستای اهداف امام راحل در مسیر آزادی و استقلال اقتصادی کشور حرکت کنیم.