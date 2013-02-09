آمادگی کردستانی ها برای حضور در صحنه/ 22 بهمن بار دیگر حماسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حضور کردستانی ها در صحنه های مختلف همواره حماسی و تاریخی بوده است و این بار نیز مردم این استان مرزی با حرکت در مسیر آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خود را آماده می کنند تا در راهپیمایی 22 بهمن بار دیگر حماسه ای تاریخی را رقم بزنند و تمامی توطئه ها و دسیسه های دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را نقش بر آب کنند.

در طول سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دشمنان نظام اسلامی همواره تلاش کرده اند که با توطئه های مختلف مردم را از حضور در صحنه مایوس کنند و آنها در روزهای حساسی همچون ایام 22 بهمن ماه و سایر اعیاد و مناسبت های انقلاب اسلامی با پرداختن به موضوعات مختلف تلاش کرده اند که مانع حضور مردم در صحنه شوند که البته در تمامی این سالها همه توطئه های آنها نقش بر آب شده است.

توطئه ها و دسیسه های دشمن در کردستان به دلیل شرایط خاص این استانه همواره متفاوت از سایر نقاط کشور بوده است و به همین دلیل نیز حضور مردم کردستان در صحنه های مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مردم این استان نیز نشان داده اند که بدون توجه به سناریوهای دشمنان در همه حال آمادگی دفاع از آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را دارند.

22 بهمن نقطقه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی است

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره به اهمیت و جایگاه 22 بهمن و لزوم حضور همه جانبه مردم در این صحنه بسیار مهم در تاریخ انقلاب اسلامی به خبرنگار مهر گفت: شکل گیری انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن سال 57 نقطه عطفی در تاریخ ایران است که هیچگاه از اذهان پاک نمی شود.

حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی به حضور تاثیر گذار مردم در صحنه اشاره کرد و یادآور شد: مردم در روز22 بهمن به مراکز دولتی، نظامی، انتظامی و رادیو و تلویزیون یورش برده و آنها را فتح کردند و با اعلام بی طرفی ارتش در روز 22 بهمن 1357، انقلاب اسلامی ایران پس از سال ها مجاهدت، ایثار، فداکاری و مقاومت در راه رضای الهی با رهبری بی نظیر حضرت امام خمینی (ره) و به همت مردم سرافراز ایران به پیروزی نهایی رسید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فشار و تحریم های دشمنان نظام پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و بیان کرد: استکبار جهانی پس از آن که موفق نشد جلوی پیروزی انقلاب اسلامی ایران را بگیرد در صدد بود با فشارها و تحریم های خود ایران را منزوی کند و با محاصره کشور از هر لحاظ ایران همچنان در سلطه خود نگه دارد.

نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: با تدبیرهای امام خمینی (ره) و با حمایت های همیشگی مردم ایران اسلامی بازهم دشمن نتوانست کاری از پیش برده و توطئه های آنان یکی پس از دیگری خنثی شد و امروز حضور مردم در صحنه مهمترین ضمانت برای اقتدار و پیشرفت بیش از پیش نظام اسلامی در عرصه های مختلف به شمار می رود.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه مردم در همه حال آمادگی دفاع از انقلاب اسلامی ایران را دارند و کسی در این زمینه نمی تواند جلودار آنها باشد، یادآور شد: قدرت الهی، اخلاص، تدبیر و سیاست مداری امام راحل (ره) باعث شد پس از انقلاب و آغاز جنگ تحمیلی و علیرغم فشارهای بسیاری که به کشور وارد شد مردم همچنان پای آرمان و اعتقادات خود بایستند و از نظام جمهوری اسلامی ایران حمایت کنند.

وی با اشاره به جایگاه راهپیمایی 22 بهمن ماه و اهمیت حضور مردم در این صحنه بسیار مهم در تاریخ انقلاب اسلامی ادامه داد: امروز دیگر روز 22 بهمن مختص به مردم ایران نیست و در بسیاری از کشورهای جهان همزمان با این روز و همزمان با مردم ایران راهپیمایی های گسترده ای شکل می گیرد.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی با بیان اینکه هر سال حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن با شکوه تر از سال پیش از آن برگزار می شود، بیان کرد: انتظار می رود امسال نیز همچون سال های گذشته با بصیرت افزایی و ولایتمداری که مردم نسبت به آرمان های انقلاب اسلامی ایران دارند شاهد راهپیمایی گسترده ای در سراسر کشور باشیم.

22 بهمن بهترین فرصت برای نمایش اقتدار نظام اسلامی است

استاندار کردستان نیز در سخنانی با اشاره به اهمین روز 22 بهمن ماه و ایام دهه مبارک فجر بر حضور مردم در صحنه تاکید کرد و اظهار داشت: گرامیداشت این ایام خجسته، به عنوان یک وظیفه همگانی در این موقعیت حساس باید باشکوه تر از سال های گذشته برگزار شود و همه مردم و مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی باید با حضور شکوهمند خود بار دیگر اقتدار و صلابت جمهوری اسلامی را به نمایش بگذارند.

علیرضا شهبازی روز 22 بهمن را روز اقتدار ملت برای دفاع از آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواند و افزود: این روز مردم قهرمان ایران اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) از اسارت و بندگی طاغوت آزاد شدند و شعار "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" تحقق یافت.

وی مردمی بودن نظام مقدس جمهوری اسلامی و پشتیبانی مردم از انقلاب را موثرترین عامل در مقابله با هجمه های دشمنان ایران اسلامی دانست و یادآور شد: بدون تردید حضور حماسی مردم در سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، خط بطلانی بر تمامی توطئه ها و دسیسه های استکبار جهانی علیه میهن اسلامی است.

استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با تشکر و قدردانی از حضور همیشگی آحاد مردم انقلابی و همیشه در صحنه استان کردستان در برنامه های سیاسی و اجتماعی مختلف سطح استان بیان کرد: همه مسئولین استان، به ویژه متولیان امر باید شرایط حضور هر چه باشکوه تر مردم را در 22 بهمن، سالروز بهار جمهوری اسلامی فراهم کنند.

شهبازی در پایان بار دیگر همه اقشار جامعه استان، شامل مسئولین، روحانیون، دانشگاهیان اصناف و بازاریان، هنرمندان، موسسه های مردم نهاد، کارمندان و کارگران ادارات دولتی و بخش خصوصی، معلمین، دانشجویان و دانش آموزان، فعالان رسانه های جمعی و سایر اقشار جامعه را به حضور در راهپیمایی 22 بهمن ماه روز یکشنبه همزمان با سراسر کشور ایران اسلامی دعوت کرد.

حضور مردم در روز 22 بهمن ضامن اقتدار نظام استا

امام جمعه سنندج روز 22 بهمن را یکی از تاریخی ترین روزهای انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: در این روز بسیار مهم انقلاب اسلامی ایران به معنی واقعی کلمه راه پیشرفت و اقتدار خود را آغاز کرد به دلیل این اهمیت باید هر سال این مناسبت مهم با حضور پرشور و همه جانبه اقشار مختلف مردم در صحنه به ویژه در استان های همچون کردستان گرامی داشته شود..

ماموستا حسام الدین مجتهدی با اشاره به اهمیت 22 بهمن و ایام دهه مبارک فجر در راستای پیروزی و استمرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: در این روزهای بسیار حساس تمامی توطئه ها و دسیسه های دشمنان نظام اسلامی در سال 57 نقش برآب شد و حضور ملت در صحنه و پشتیبانی از رهنمودهای امام راحل (ره) مسیر را برای پیروزی انقلاب اسلامی فراهم کرد و امروز ما باید با تمام توان از این دستاوردهای ارزشمند حفاظت کنیم.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری بر لزوم حضور همه جانبه مردم در راهپیمایی 22 بهمن برای دفاع از آرمان های نظام اسلامی تاکید کرد و افزود: از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون مردم حضور قابل توجهی در تمامی صحنه ها داشته اند و این حضور در صحنه است که زمینه را برای اقتدار و عظمت بیشتر نظام اسلامی فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه دشمن از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در تلاش بوده است که به هر نوعی مردم را از حضور در صحنه مایوس کند، یادآور شد: به رغم تمامی توطئه ها و دسیسه های دشمنان نظام، امروز مردم پرشورتر از سالهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی در صحنه حاضر می شوند و این نعمت بسیار ارزشمندی است که باید همواره قدردان آن بود.

برنامه ریزی برای حضور پرشور مردم در روز 22 بهمن

در همین حال رئیس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی در استان کردستان هم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای برگزاری راهپیمایی روز 22 بهمن در سراسر این استان عنوان کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده راهپیمایی 22 بهمن راس ساعت 10:30 دقیقه صبح در میادین و معابر اصلی شهرها، مراکز بخش ها و روستاهای بزرگ استان کردستان برگزار می شود.

محمد قاسم سیاهپوشی با اشاره به ایجاد هماهنگی های لازم در این بخش یادآور شد: بدون شک بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مردم حضور قابل توجهی در صحنه داشته اند و این حضور در استان کردستان در همه حال رنگ و بویی دیگر داشته است که انتظار می رود این بار نیز شاهد خلق حماسه ای ماندگار از حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه باشیم.

وی عنوان کرد: خوشبختانه در طول دهه فجر سال جاری و در قالب فعالیت های کمیته های 22 گانه بیش از سه هزار و 500 برنامه از سوی ادارات، سازمان ها و نهادهای انقلاب اسلامی با حضور و مشارکت قابل توجه اقشار مختلف مردم در استان کردستان برگزار شد.

طی روز گذشته و امروز علاوه سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی، اقشار مختلف مردم از جمله اصناف و بازاریان با انتشار بیانیه های مختلف ضمن اعلام حضور خود در روز راهپیمایی روز 22 بهمن از مردم دعوت کرده اند که در این روز با حضور خود در صحنه حماسه ای دیگر را در استان فرهنگی کردستان خلق کنند.