22 بهمن بهترین فرصت برای نشان دادن اقتدار نظام اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه حجت الاسلام حسینی شاهرودی که با هدف دعوت از مردم کردستان برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن صادر شده، آمده است: "اینک که رود خروشان انقلاب اسلامی وارد سی و چهارمین سالگرد خود شده و هیچ مانعی نتوانسته در این سال ها در مقابل پیشرفت های ایران اسلامی قد علم کند، حال آن که خواسته مستکبران جهان این بوده که با تهدید و تطمیع و تحریم، سد و مانعی در برابر صعود جوانان مستعد این سرزمین به قله های سربلندی و افتخار باشند، ملتی که همواره گوشی شنوا برای فرامین مدبرانه رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای داشته و با چشمانی بینا عامل به این فرامین بوده و هستند و همواره در تمامی صحنه ها حضوری پر رنگ داشته و خاری در چشم دشمنان انقلاب بوده اند".

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: "حال بار دیگر عرصه ای برای ظهور و حضور شما مردم انقلابی به وجود آمده است، آوردگاهی که سلاح آن دوربین های خبرگزاری های دشمن است که بار دیگر با حضور خروشان و میلیونی خود در راهپیمایی روز 22 بهمن، جهانیان را به بهت و حیرت فرو برده و یاوه گویان را چون گذشته خاموش سازید و به دنیا ثابت کنید که تا همیشه تاریخ نهالی را که رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) بر زمین گذاشت، آبیاری خواهید کرد".

در بخش پایانی این بیانیه با تاکید بر اینکه 22 بهمن بهترین فرصت برای نشان دادن اقتدار و حمایت های مردم از نظام اسلامی است، آمده است: "مردم شریف کردستان نیز که همواره در همه صحنه های انقلاب حضوری فعال داشته اند، در راهپیمایی 22 بهمن نیز دشمنان را مایوس کرده و با حضور شکوهمند خود دل مسلمانان را شاد خواهند کرد".