ساعات نمایش فیلم های جشنواره فجر در رفسنجان تغییر کرد

حسین پورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل استقبال گسترده مردم، ساعات نمایش فیلم های فجر در رفسنجان تغییر کرد.

وی عنوان داشت: از امروز شنبه علاقمندان می توانند همه روزه در سانس های چهار عصر ، شش ، هشت و 11 شب در سالن نگین و سانس های سه و پنج عصر و همچنین سانس های هفت و 9 شب در سالن نیلوفر به تماشای فیلم ها بنشینند.

پورمحمدی اضافه کرد: به دلیل تعطیلی رسمی روز یکشنبه ۲۲ بهمن، سانس نمایش فیلم ها از ساعت دو بعدازظهر شروع می شود.

جشنواره بین المللی فیلم فجر در رفسنجان از ۱۵ بهمن با نمایش ۳۳ فیلم آغاز شده است و تا ۲۴ بهمن ادامه دارد.