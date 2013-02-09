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۲۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۲۷

پورمحمدی:

ساعات نمایش فیلم های جشنواره فجر در رفسنجان تغییر کرد

ساعات نمایش فیلم های جشنواره فجر در رفسنجان تغییر کرد

رفسنجان - خبرگزاری مهر: مدیر جشنواره بین المللی فیلم فجر در رفسنجان با اشاره به استقبال مردم رفسنجان از فیلم های جشنواره فجر از تغییر در زمان نمایش این فیلم ها خبر داد.

حسین پورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل استقبال گسترده مردم، ساعات نمایش فیلم های فجر در رفسنجان تغییر کرد.

وی عنوان داشت: از امروز شنبه علاقمندان می توانند همه روزه در سانس های چهار عصر ، شش ، هشت و 11 شب در سالن نگین و سانس های سه و پنج عصر و همچنین سانس های هفت و 9 شب در سالن نیلوفر به تماشای فیلم ها بنشینند.

پورمحمدی اضافه کرد: به دلیل تعطیلی رسمی روز یکشنبه ۲۲ بهمن، سانس نمایش فیلم ها از ساعت دو بعدازظهر شروع می شود.

جشنواره بین المللی فیلم فجر در رفسنجان از ۱۵ بهمن با نمایش ۳۳ فیلم آغاز شده است و تا ۲۴ بهمن ادامه دارد.

کد مطلب 1812478

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